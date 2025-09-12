В Україні з’явився сервіс для відстеження змін на ринку праці Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Державна служба зайнятості представила новий сервіс «Тренди ринку праці», який дозволяє відстежувати зміни на ринку праці, аналізувати тенденції та бачити перспективи розвитку.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Пропонуємо користувачам завжди тримати руку на пульсі, тому запустили новий сервіс „Тренди ринку праці“ в розділі „Статистика“, де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби», — сказано в повідомленні.

Серед доступних даних:

кількість пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій;

середній розмір заробітної плати в Україні;

чисельність офіційно зайнятих громадян;

аналіз ситуації на ринку праці за видами безробіття;

інформація про участь людей у програмах сприяння зайнятості.

Актуальні тенденції

Станом на сьогодні фахівці виокремлюють кілька ключових трендів:

стабільний попит роботодавців на працівників;

зростання заробітної плати найманих працівників;

збільшення кількості громадян, які беруть участь у програмах сприяння зайнятості.

Кому буде корисно

Наявність такої інформації стане у пригоді для журналістів, які готують матеріали для своїх видань, громадських організацій, що збирають статистичні дані для дослідження тем ринку праці, а також для громадян, які цікавляться темою працевлаштування, розвитку та можливостей.

Як свідчить інформація розділі «Статистика», у цьому році на ринку праці України триває скорочення чисельності офіційно зайнятих громадян.

Так, за даними Пенсійного фонду України чисельність застрахованих осіб в Державному реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у січні-липні 2025 року становила майже 10 млн осіб, що на 860 тис. менше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому, чисельність найманих працівників практично не змінилася та становила 9,8 млн. осіб.

Чисельність прийнятих на роботу працівників у січні-липні 2025 року практично відповідала чисельності звільнених. Це можна вважати позитивним трендом, адже у січні-липні минулого року чисельність звільнених працівників перевищила чисельність прийнятих на 106 тис. осіб.

На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості, який об’єднує вакансії провідних сайтів з пошуку роботи (work.ua, robota.ua та інших), станом на 1 вересня 2025 року налічувалося 244 тис. пропозицій роботи, що на 9% менше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Внаслідок суттєвих змін в економіці країни загострюється структурне безробіття. Сьогодні за багатьма професіями спостерігається дефіцит кадрів, водночас наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками. Ситуація ускладнюється у регіональному розрізі.

Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників, зокрема за такими професіями як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо. Також спостерігається значний дефіцит лікарів різної спеціалізації (сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр).

Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 80%.

В умовах дефіциту робочої сили роботодавці підвищують заробітну плату, щоб утримати працівників і залучати нових. Так, за даними Державної служби статистики у І кварталі 2025 року середній розмір заробітної плати штатних працівників становив 23,5 тис. гривень, що на чверть більше, ніж у І кварталі минулого року.

Таким чином, як і в минулому році, в середньому по країні для одного шукача роботи налічувалося майже дві пропозиції роботи.

При цьому, існують суттєві регіональні диспропорції. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у:

м. Києві (3 тис. шукачів роботи та 74 тис. вакансій);

Львівській області (7 тис. шукачів роботи та 25 тис. вакансій);

Дніпропетровській області (10 тис. шукачів роботи та 19 тис. вакансій);

Київській області (7 тис. шукачів роботи та 16 тис. вакансій);

Одеській області (8 тис. шукачів роботи та 14 тис. вакансій).

Водночас, в Донецькій та Херсонській областях, із об’єктивних причин, чисельність шукачів роботи перевищує кількість вакансій у 7 та 3 разів, у Миколаївській області на одну вакансію претендує два шукачі роботи.

Нагадаємо, як свідчать результати дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування підлітків та дітей в Україні», українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.

За сім місяців 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала клієнтам понад 265 тис. вакансій, з яких вдалося укомплектувати майже 136 тис. Найбільше робочих місць пропонував Львівський обласний центр зайнятості, а лідером за кількістю працевлаштованих стала Дніпропетровська область. Середня тривалість укомплектування вакансії за цей період склала 15 днів.

