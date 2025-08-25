У Держслужбі зайнятості назвали середню тривалість пошуку роботи через центр — Finance.ua

У Держслужбі зайнятості назвали середню тривалість пошуку роботи через центр Сьогодні 08:26 — Особисті фінанси

За сім місяців 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала клієнтам понад 265 тис. вакансій, з яких вдалося укомплектувати майже 136 тис. Найбільше робочих місць пропонував Львівський обласний центр зайнятості, а лідером за кількістю працевлаштованих стала Дніпропетровська область.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Середня тривалість укомплектування вакансії за цей період склала 15 днів.

Найчастіше роботодавці шукали фахівців у сфері торгівлі — продавців, консультантів, менеджерів із продажу. Також високим попитом користувалися професії у маркетингу та рекламі, транспорті й логістиці, промисловості та виробництві.

Затребуваними залишаються робітничі спеціальності: будівельники, відновлювальники, виробничі працівники, а також ті, хто займається продажем товарів і послуг.

Найбільше вакансій за звітній період було у Львівського обласного центру зайнятості — 13,4% від загальної кількості, або ж майже 36 тисяч. Популярними у цій частині України були такі вакансії, як лікар та медична сестра, інженер, менеджер та бухгалтер, вчитель, водій, охоронник, роботодавці також інтенсивно шукали працівників будівельної сфери.

Також серед областей, де найбільше пропонували роботу — Дніпропетровська, Київська та столиця, Харківська, Полтавська та Хмельницька.

Кількість закритих вакансій, тобто таких, на які центри зайнятості знайшли працівників, цього року складає майже 136 тисяч.

Найактивнішою в цьому напрямку роботи була Дніпропетровська область — знайшли понад 13 тисяч працівників, або ж майже 10% від загальної кількості. Серед регіонів, де найвищі показники працевлаштування — Івано-Франківська, Львівська та Харківська області.

Середня тривалість укомплектування вакансій за звітний період склала 15 днів, проте лідерами по швидкості працевлаштування є Донецька область з показником у 7 днів, Запорізька та Вінницька (10 днів), а також Харківська і Черкаська з 11 днями.

Найвищий рівень укомплектування вакансій, тобто співвідношення кількості укомплектованих вакансій до загальної кількості наявних вакансій — у Донецькій області (83%), в Івано-Франківській (75%) та Вінницькій областях (69%).

