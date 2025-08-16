У яких сферах найбільше вакансій — Finance.ua
У яких сферах найбільше вакансій

Особисті фінанси
У яких сферах найбільше вакансій
На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості пропонується 244 тис. пропозицій роботи. Найбільше шукають працівників у торгівлі, маркетингу та транспорті.
Про це розповіли у Держслужбі зайнятості.

Кого шукають роботодавці: найпопулярніші професії

Лідером за кількістю вакансій є сфера торгівлі — 41 тис. пропозицій роботи або 17% від загальної кількості.
Середня зарплата працівників у цій сфері становить 25 тис. грн.
Де найбільше роботи у цій сфері:
  • Київ — 13,5 тис. вакансій;
  • Львівська обл. — 3,7 тис.;
  • Дніпропетровська обл. — 3,1 тис.
Маркетинг та реклама знаходиться на другому місці — 37 тис. вакансій, що становить 16% від загальної кількості.
Середня зарплата тут сягає 17 тис. грн.
У Києві роботодавці пропонують 6,5 тисяч вакансій, на Львівщині — 5,5 тисяч, а на Дніпропетровщині — 2,4 тисячі.
На третьому місці за популярністю є професії у транспорті та логістиці — 24 тис. пропозицій роботи від початку року (10% від загальної кількості) із середньою зарплатою 27 тис. грн.
Також спостерігається стабільний попит і в промисловості, на виробництві — 19 тисяч вакансій (8%).
Роботодавці тут готові платити в середньому 23 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості з’являються унікальні вакансії, які не часто зустрінеш на сайтах з пошуку роботи. Наприклад, флотатор, наїзник або рецептурник;
  • усе більше роботодавців в Україні готові не лише працевлаштовувати, а й допомагати працівникам із проживанням. За даними Державної служби зайнятості, за перші сім місяців 2025 року в базі служби з’явилося понад 3,2 тисячі вакансій, у яких роботодавці пропонують житло або компенсують витрати на оренду.

