У яких сферах найбільше вакансій — Finance.ua

У яких сферах найбільше вакансій

На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості пропонується 244 тис. пропозицій роботи. Найбільше шукають працівників у торгівлі, маркетингу та транспорті.

Про це розповіли у Держслужбі зайнятості.

Кого шукають роботодавці: найпопулярніші професії

Лідером за кількістю вакансій є сфера торгівлі — 41 тис. пропозицій роботи або 17% від загальної кількості.

Середня зарплата працівників у цій сфері становить 25 тис. грн.

Де найбільше роботи у цій сфері:

Київ — 13,5 тис. вакансій;

Львівська обл. — 3,7 тис.;

Дніпропетровська обл. — 3,1 тис.

Маркетинг та реклама знаходиться на другому місці — 37 тис. вакансій, що становить 16% від загальної кількості.

Середня зарплата тут сягає 17 тис. грн.

У Києві роботодавці пропонують 6,5 тисяч вакансій, на Львівщині — 5,5 тисяч, а на Дніпропетровщині — 2,4 тисячі.

На третьому місці за популярністю є професії у транспорті та логістиці — 24 тис. пропозицій роботи від початку року (10% від загальної кількості) із середньою зарплатою 27 тис. грн.

Також спостерігається стабільний попит і в промисловості, на виробництві — 19 тисяч вакансій (8%).

Роботодавці тут готові платити в середньому 23 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості з’являються унікальні вакансії, які не часто зустрінеш на сайтах з пошуку роботи. Наприклад, флотатор, наїзник або рецептурник;

усе більше роботодавців в Україні готові не лише працевлаштовувати, а й допомагати працівникам із проживанням. За даними Державної служби зайнятості, за перші сім місяців 2025 року в базі служби з’явилося понад 3,2 тисячі вакансій, у яких роботодавці пропонують житло або компенсують витрати на оренду.

