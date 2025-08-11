Незвичайні професії, за якими українські роботодавці не часто шукають працівників — Finance.ua

Незвичайні професії, за якими українські роботодавці не часто шукають працівників Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості з’являються унікальні вакансії, які не часто зустрінеш на сайтах з пошуку роботи. Наприклад, флотатор, наїзник або рецептурник.

Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

Професії, за якими роботодавці не часто шукають працівників

Стильмейкер

Цього року пропонувалася лише одна така вакансія. Вона з’явилася в Івано-Франківському центрі зайнятості. Роботодавець не просто шукав стильмейкера, а саме спеціаліста, який здатен підібрати людям їхню форму, розмір брів та вій.

Поліграфолог

Це фахівець, який проводить опитування працівників з використанням поліграфа або детектора брехні. Посада передбачає, що працівник має вміти аналізувати записи апарату, бути дуже уважним до реакцій людини, та знати, як робити узагальнення висновків поліграфа.

Був лише один запит на такого спеціаліста у Київській області.

Флотатор

Це людина, яка використовує хімічні сполуки, щоб роз’єднувати суміші породи на окремі елементи. Такі працівники потрібні в металургійній промисловості або ж для очистки води.

На цю вакансію шукали працівника у Дніпропетровській області.

Рецептурник

Це людина, яка вигадує кулінарні рецепти, а потім стежить за їх дотриманням та вносить корективи. Також саме цей спеціаліст займається підбором продуктів для реалізації своїх ідей. На багатьох механізованих підприємствах рецептурник може займатися і завантаженням сировини у промислові пристрої для виготовлення продукції.

Такого спеціаліста шукали в столиці. При чому запит був лише на «солодких» рецептурників, тобто спеціалістів у кондитерській сфері.

Наїзник

Це професійний вершник, який дресирує та доглядає за кіньми, бере участь у перегонах. Така вакансія цього року з’являлася у Києві.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочала новий напрям роботи — контроль за змістом оголошень про вакансії. Такий підхід відповідає європейським стандартам. Головна увага зосереджена на виявленні дискримінаційних формулювань (наприклад, вимог за віком, статтю чи національністю) та фіксації ознак маніпуляцій у вакансіях — завищених обіцянок зарплат без уточнень, замовчування важливої інформації або використання неясних формулювань.

Все більше роботодавців в Україні готові не лише працевлаштовувати, а й допомагати працівникам із проживанням. За даними Державної служби зайнятості, за перші сім місяців 2025 року в базі служби з’явилося понад 3,2 тисячі вакансій, у яких роботодавці пропонують житло або компенсують витрати на оренду.

