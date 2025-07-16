У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій — Finance.ua
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У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій

Особисті фінанси
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У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій
У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій
Найвищі зарплати в Україні давно отримують фахівці з IT-сфери. Але попит на їхню працю значно скоротився.
Про це розповіли на кадровому порталі Work.ua.
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«Якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, найбільше просідання вакансій бачимо у сфері IT (розробники, вебдизайнери, тестувальники)», — заявили Work.ua.
Також скоротилася кількість вакансій у сфері діловодства, туризму (екскурсовод, менеджер з туризму).
З усіх вакансій тільки 6% припадає на віддалену роботу. Водночас у претендентів запит на «дистанційку» дуже високий. Тому конкуренція за такі посади в 5−6 разів вища за середню на ринку.
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За даними Work.ua, найактивніше шукають працівників ритейл, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, медицина. Серед найбільших роботодавців — «Аврора», «Фора», «Нова пошта», EVA, NOVUS, «АТБ», «Сільпо».
Фактично одним із роботодавців зараз виступають Сили оборони, які наразі розмістили майже 10 тисяч вакансій на Work.ua.
За матеріалами:
РБК-Україна
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