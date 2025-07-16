Дистанційна робота та гнучкий графік: де найбільше таких вакансій — Finance.ua

Дистанційна робота та гнучкий графік: де найбільше таких вакансій
Дистанційна форма роботи найчастіше використовується в галузі інформації та телекомунікацій (21,8%) та освітній галузі (20,6%).
Така форма роботи стала необхідністю через активні бойові дії, руйнування інфраструктури, евакуацію населення та загрози життю працівників.
Про це йдеться в дослідженні ринку праці в 2024—2025 роках.
В таких умовахбізнеси, якімаютьможливість працювативіддалено, адаптувалися до нової реальності, забезпечуючи функціонування своїх підприємств, і особливо це помітно у прифронтових областях:
- в Луганській (80%),
- Донецькій (65,6%),
- Херсонській областях (60,9%).
Гнучкий режим праці
Його використовують:
- 20,2% роботодавців галузі транспорту, складського господарства
- 19,5% тимчасового розміщення й організації харчування.
З числа опитаних роботодавців 42,9% надають можливість працівникам працювати неповний робочий день.
Найбільше така можливість надається:
- в Миколаївській (63,8%)
- Житомирській (58,6%) областях.
Найменший відсоток роботодавців, готовий до надання такої можливості, — у м. Київ (21,4%) та Дніпропетровській області (31,4%).
За результатами опитування безробітних, більшість (55,6%) віддає перевагу роботі на повний робочий день.
Третина респондентів (32,9%) бажали би працювати неповний робочий день, а 21% віддають перевагу віддаленій (дистанційній) роботі.
Де найбільше вакансій
Найбільша частка підприємств, що мали відкриті вакансії на момент опитування онад 40% підприємств), відзначається у секторах водопостачання, державного управління та охорони здоров’я.
Найменша частка підприємств, що мають відкриті вакансії, — у сектора інформації, нерухомості, торгівлі, а також готельно-ресторанному бізнесі.
Нагадаємо, нині в умовах військового стану відбувається переорієнтація ринку праці. Професіонали, спеціалісти та кваліфіковані робітники є найбільш затребуваними категоріями працівників, оскільки в умовах війни зростає потреба у фахівцях, які забезпечують функціонування ключових секторів економіки.
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