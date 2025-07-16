Дистанційна робота та гнучкий графік: де найбільше таких вакансій — Finance.ua

Дистанційна робота та гнучкий графік: де найбільше таких вакансій Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Дистанційна робота та гнучкий графік: де найбільше таких вакансій

Дистанційна форма роботи найчастіше використовується в галузі інформації та телекомунікацій (21,8%) та освітній галузі (20,6%).

Така форма роботи стала необхідністю через активні бойові дії, руйнування інфраструктури, евакуацію населення та загрози життю працівників.

Про це йдеться в дослідженні ринку праці в 2024—2025 роках.

В таких умовахбізнеси, якімаютьможливість працювативіддалено, адаптувалися до нової реальності, забезпечуючи функціонування своїх підприємств, і особливо це помітно у прифронтових областях:

в Луганській (80%),

Донецькій (65,6%),

Херсонській областях (60,9%).

Гнучкий режим праці

Його використовують:

20,2% роботодавців галузі транспорту, складського господарства

19,5% тимчасового розміщення й організації харчування.

З числа опитаних роботодавців 42,9% надають можливість працівникам працювати неповний робочий день.

Найбільше така можливість надається:

в Миколаївській (63,8%)

Житомирській (58,6%) областях.

Найменший відсоток роботодавців, готовий до надання такої можливості, — у м. Київ (21,4%) та Дніпропетровській області (31,4%).

За результатами опитування безробітних, більшість (55,6%) віддає перевагу роботі на повний робочий день.

Третина респондентів (32,9%) бажали би працювати неповний робочий день, а 21% віддають перевагу віддаленій (дистанційній) роботі.

Де найбільше вакансій

Найбільша частка підприємств, що мали відкриті вакансії на момент опитування онад 40% підприємств), відзначається у секторах водопостачання, державного управління та охорони здоров’я.

Найменша частка підприємств, що мають відкриті вакансії, — у сектора інформації, нерухомості, торгівлі, а також готельно-ресторанному бізнесі.

Нагадаємо, нині в умовах військового стану відбувається переорієнтація ринку праці. Професіонали, спеціалісти та кваліфіковані робітники є найбільш затребуваними категоріями працівників, оскільки в умовах війни зростає потреба у фахівцях, які забезпечують функціонування ключових секторів економіки.

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