Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження) — Finance.ua

Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження) Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження)

Нині в умовах військового стану відбувається переорієнтація ринку праці. Професіонали, спеціалісти та кваліфіковані робітники є найбільш затребуваними категоріями працівників, оскільки в умовах війни зростає потреба у фахівцях, які забезпечують функціонування ключових секторів економіки.

Про це йдеться в дослідженні ринку праці в 2024—2025 роках.

Через військові умови та необхідність оптимізації витрат багато компаній зменшили кількість адміністративного персоналу.

Професійна структура зайнятості

Згідно даних опитування, найбільш численною групою працівників у професійній структурі зайнятості є кваліфіковані робітники. Їх частка у загальній структурі складає 42,9%.

Ця група працівників найбільше представлена у видобувній промисловості (58,3%), в секторі енергетики (50,4%) та переробній промисловості (49,3%).

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Галузі

Частка професіоналів і спеціалістів становить 22,7%, їх найбільше:

в освіті (38,5%),

фінансовій та страховій діяльності (37,2%),

в галузі інформації та телекомунікації (33,6%).

На некваліфікованих робітників припадає 15% від загальної чисельності працюючих на ПОУ на момент опитування (найбільше в галузях тимчасового розміщування й організації харчування — 30,2%, надання інших видів послуг — 22,2%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 21,8%).

Регіони та кваліфікація

У регіональному розрізі найбільше кваліфіковані робітники представлені в:

Дніпропетровській (48,7%),

Житомирській (48,3%),

Харківській (45,9%) областях;

професіонали і спеціалісти:

в Івано-Франківській (29,2%),

Луганській (27,7%),

Рівненській (27,6%) областях;

керівники/менеджери:

в Херсонській (12,3%),

Луганській (12%),

Полтавській (11,7%) областях;

службовці та адміністративні працівники:

в м. Київ (14,9%),

Донецькій (10,9%),

Одеській (10,4%) областях;

некваліфіковані робітники:

в Луганській (19,4%),

Кіровоградській (18,6%),

Київській (17,8%) обл.

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