Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження) — Finance.ua

Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження)
Нині в умовах військового стану відбувається переорієнтація ринку праці. Професіонали, спеціалісти та кваліфіковані робітники є найбільш затребуваними категоріями працівників, оскільки в умовах війни зростає потреба у фахівцях, які забезпечують функціонування ключових секторів економіки.
Про це йдеться в дослідженні ринку праці в 2024—2025 роках.
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Професійна структура зайнятості
Згідно даних опитування, найбільш численною групою працівників у професійній структурі зайнятості є кваліфіковані робітники. Їх частка у загальній структурі складає 42,9%.
Ця група працівників найбільше представлена у видобувній промисловості (58,3%), в секторі енергетики (50,4%) та переробній промисловості (49,3%).
Галузі
Частка професіоналів і спеціалістів становить 22,7%, їх найбільше:
- в освіті (38,5%),
- фінансовій та страховій діяльності (37,2%),
- в галузі інформації та телекомунікації (33,6%).
На некваліфікованих робітників припадає 15% від загальної чисельності працюючих на ПОУ на момент опитування (найбільше в галузях тимчасового розміщування й організації харчування — 30,2%, надання інших видів послуг — 22,2%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 21,8%).
Регіони та кваліфікація
У регіональному розрізі найбільше кваліфіковані робітники представлені в:
- Дніпропетровській (48,7%),
- Житомирській (48,3%),
- Харківській (45,9%) областях;
професіонали і спеціалісти:
- в Івано-Франківській (29,2%),
- Луганській (27,7%),
- Рівненській (27,6%) областях;
керівники/менеджери:
- в Херсонській (12,3%),
- Луганській (12%),
- Полтавській (11,7%) областях;
службовці та адміністративні працівники:
- в м. Київ (14,9%),
- Донецькій (10,9%),
- Одеській (10,4%) областях;
некваліфіковані робітники:
- в Луганській (19,4%),
- Кіровоградській (18,6%),
- Київській (17,8%) обл.
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