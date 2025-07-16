Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження)

Казна та Політика
28
Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження)
Хто в пріоритеті на ринку праці: де найбільше службовців та спеціалістів (дослідження)
Нині в умовах військового стану відбувається переорієнтація ринку праці. Професіонали, спеціалісти та кваліфіковані робітники є найбільш затребуваними категоріями працівників, оскільки в умовах війни зростає потреба у фахівцях, які забезпечують функціонування ключових секторів економіки.
Про це йдеться в дослідженні ринку праці в 2024—2025 роках.
Читайте також
Через військові умови та необхідність оптимізації витрат багато компаній зменшили кількість адміністративного персоналу.

Професійна структура зайнятості

Згідно даних опитування, найбільш численною групою працівників у професійній структурі зайнятості є кваліфіковані робітники. Їх частка у загальній структурі складає 42,9%.
Ця група працівників найбільше представлена у видобувній промисловості (58,3%), в секторі енергетики (50,4%) та переробній промисловості (49,3%).
Читайте також

Галузі

Частка професіоналів і спеціалістів становить 22,7%, їх найбільше:
  • в освіті (38,5%),
  • фінансовій та страховій діяльності (37,2%),
  • в галузі інформації та телекомунікації (33,6%).
На некваліфікованих робітників припадає 15% від загальної чисельності працюючих на ПОУ на момент опитування (найбільше в галузях тимчасового розміщування й організації харчування — 30,2%, надання інших видів послуг — 22,2%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 21,8%).

Регіони та кваліфікація

У регіональному розрізі найбільше кваліфіковані робітники представлені в:
  • Дніпропетровській (48,7%),
  • Житомирській (48,3%),
  • Харківській (45,9%) областях;
професіонали і спеціалісти:
  • в Івано-Франківській (29,2%),
  • Луганській (27,7%),
  • Рівненській (27,6%) областях;
керівники/менеджери:
  • в Херсонській (12,3%),
  • Луганській (12%),
  • Полтавській (11,7%) областях;
службовці та адміністративні працівники:
  • в м. Київ (14,9%),
  • Донецькій (10,9%),
  • Одеській (10,4%) областях;
некваліфіковані робітники:
  • в Луганській (19,4%),
  • Кіровоградській (18,6%),
  • Київській (17,8%) обл.
Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems