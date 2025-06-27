Робота для осіб з інвалідністю: у яких регіонах найактивніше працевлаштовують шукачів — Finance.ua

Робота для осіб з інвалідністю: у яких регіонах найактивніше працевлаштовують шукачів Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Робота для осіб з інвалідністю: у яких регіонах найактивніше працевлаштовують шукачів

З початку року понад 20 тисяч осіб з інвалідністю скористалися послугами Державної служби зайнятості. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше людей з інвалідністю влаштували на Житомирщині та Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кількість безробітних осіб інвалідністю

Чисельність осіб з інвалідністю, які отримали статус безробітного з початку цього року, склала 18,4 тисячі людей, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Понад 1,4 тисячі осіб з інвалідністю зареєструвалися у Житомирській області, більш як по 1,3 тисячі — у Львівському, Полтавському та Черкаському центрах зайнятості.

Де найчастіше працевлаштовуються

З початку року отримали роботу 3,8 тисячі осіб з інвалідністю, що на 11% більше, ніж за 5 місяців минулого року.

Найчастіше роботу отримували у Львівській (333), Черкаській (279) та Дніпропетровській областях (256).

Професійне навчання та громадські роботи

На 37% зросла кількість осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання. Якщо минулого року за 5 місяців їх число складало 977 людей, то цьогоріч цей показник досяг уже 1,3 тисячі.

Також ріст спостерігається в кількості отриманих ваучерів: 500 за звітний період минулого року та 632 зараз. Тут ріст на рівні 26,5%.

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Майже на 30% збільшилася чисельність осіб з інвалідністю, які долучилися до громадських робіт та працевлаштування тимчасового характеру. Якщо минулого року їх було трошки більше, як 700 людей, то нині налічується вже майже тисяча.

Чисельність безробітних, охоплених профорієнтаційними послугами серед числа осіб з інвалідністю складає 16,5 тисяч, що на 13% більше, ніж минулого року.

Як заявляв раніше директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов, кожного року середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4−5 місяців. Середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців. У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році — 36 років 10 місяців.

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Таким чином, в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників приступає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку.

Українці мають можливість безкоштовно перекваліфікуватися й опанувати нову для себе професію. Йдеться про міжнародну ініціативу Skills Alliance for Ukraine. Це програма, що об’єднала понад 77 партнерів і спрямована на перекваліфікацію мешканців різних регіонів України. Особлива увага приділяється жінкам, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам і представникам вразливих груп — усім, хто прагне нового старту в професійній сфері.

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