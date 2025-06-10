Пенсіонери й особи з інвалідністю продовжать отримувати виплати від ООН — Finance.ua

Пенсіонери й особи з інвалідністю продовжать отримувати виплати від ООН Вчора 19:20 — Особисті фінанси

Пенсіонери й особи з інвалідністю продовжать отримувати виплати від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН до кінця липня продовжила виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Про це пресслужба Пенсійного фонду повідомила на сторінці у Facebook.

Зазначається, що Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України продовжує надавати грошову допомогу українцям, які опинилися в складних умовах. Щомісяця понад 315 тисяч людей отримують загалом близько 216 мільйонів гривень.

Тим, хто підпадає під умови програми, перераховують різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

Усі виплати відбуваються автоматично на той самий рахунок або через «Укрпошту», як і раніше. Подавати заяви або проходити додаткову реєстрацію не потрібно.

Хто має право на допомогу

Пенсіонери, які:

отримують (з усіма надбавками) менше 3250 грн на місяць;

не отримували інших виплат від держави чи міжнародних організацій (наприклад, як ВПО) з березня 2023 року;

проживають у регіонах, де тривають або можливі бойові дії: Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська або Чернігівська області.

Особи з інвалідністю, які:

не мають права на пенсію або є людьми з інвалідністю;

мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю;

отримують менше 3250 грн соціальної допомоги;

не мають інших джерел допомоги (як ВПО або від міжнародних організацій);

проживають у вищезазначених областях, окрім тимчасово окупованих територій.

Допомога призначена лише для тих, хто відповідає всім умовам програми. Не всі пенсіонери чи отримувачі соціальних виплат зможуть її отримати.

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Нагадаємо, дослідження KSE Institute свідчить , що десять областей України, на які припадає 95% активних бойових дій, зазнали найбільших наслідків повномасштабного вторгнення — руйнування інфраструктури та скорочення економічної активності. У цих регіонах рівень безробіття у п’ять разів перевищив середній по країні.

35% домогосподарств покладаються переважно на зовнішні джерела доходу — пенсії, соціальні виплати, грошові перекази, гуманітарну допомогу.

Майже половина домогосподарств (48%) у прифронтових і прикордонних регіонах витрачають понад половину свого доходу на їжу, 67% змушені економити на освіті та медицині, а 38% - мають борги.

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