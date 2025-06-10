Пенсіонери й особи з інвалідністю продовжать отримувати виплати від ООН — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсіонери й особи з інвалідністю продовжать отримувати виплати від ООН

Особисті фінанси
372
Пенсіонери й особи з інвалідністю продовжать отримувати виплати від ООН
Пенсіонери й особи з інвалідністю продовжать отримувати виплати від ООН
Всесвітня продовольча програма ООН до кінця липня продовжила виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю.
Про це пресслужба Пенсійного фонду повідомила на сторінці у Facebook.
Зазначається, що Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України продовжує надавати грошову допомогу українцям, які опинилися в складних умовах. Щомісяця понад 315 тисяч людей отримують загалом близько 216 мільйонів гривень.
Тим, хто підпадає під умови програми, перераховують різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.
Усі виплати відбуваються автоматично на той самий рахунок або через «Укрпошту», як і раніше. Подавати заяви або проходити додаткову реєстрацію не потрібно.

Хто має право на допомогу

Пенсіонери, які:
  • отримують (з усіма надбавками) менше 3250 грн на місяць;
  • не отримували інших виплат від держави чи міжнародних організацій (наприклад, як ВПО) з березня 2023 року;
  • проживають у регіонах, де тривають або можливі бойові дії: Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська або Чернігівська області.
Особи з інвалідністю, які:
  • не мають права на пенсію або є людьми з інвалідністю;
  • мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю;
  • отримують менше 3250 грн соціальної допомоги;
  • не мають інших джерел допомоги (як ВПО або від міжнародних організацій);
  • проживають у вищезазначених областях, окрім тимчасово окупованих територій.
Допомога призначена лише для тих, хто відповідає всім умовам програми. Не всі пенсіонери чи отримувачі соціальних виплат зможуть її отримати.
Читайте також
Нагадаємо, дослідження KSE Institute свідчить, що десять областей України, на які припадає 95% активних бойових дій, зазнали найбільших наслідків повномасштабного вторгнення — руйнування інфраструктури та скорочення економічної активності. У цих регіонах рівень безробіття у п’ять разів перевищив середній по країні.
35% домогосподарств покладаються переважно на зовнішні джерела доходу — пенсії, соціальні виплати, грошові перекази, гуманітарну допомогу.
Майже половина домогосподарств (48%) у прифронтових і прикордонних регіонах витрачають понад половину свого доходу на їжу, 67% змушені економити на освіті та медицині, а 38% - мають борги.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems