Половина доходу йде на їжу: як війна вплинула на життя у прифронтових регіонах — Finance.ua

Половина доходу йде на їжу: як війна вплинула на життя у прифронтових регіонах Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Половина доходу йде на їжу: як війна вплинула на життя у прифронтових регіонах

Десять областей України, на які припадає 95% активних бойових дій, зазнали найбільших наслідків повномасштабного вторгнення — руйнування інфраструктури та скорочення економічної активності. У цих регіонах рівень безробіття у п’ять разів перевищив середній по країні.

Про це свідчить дослідження KSE Institute, Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (FAO), яке охопило Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську та Луганську області.

Хто фінансово утримує родини

Через відсутність чоловіків працездатного віку фінансове навантаження часто лягає на пенсіонерів і жінок, з яких 40% (здебільшого жінки) не працюють офіційно. Тому 35% домогосподарств покладаються переважно на зовнішні джерела доходу — пенсії, соціальні виплати, грошові перекази, гуманітарну допомогу.

Продукти як розкіш

Майже половина домогосподарств (48%) у прифронтових і прикордонних регіонах витрачають понад половину свого доходу на їжу, 67% змушені економити на освіті та медицині, а 38% - мають борги.

У прифронтових регіонах доступ до продуктів харчування є критичною проблемою. Особливо гострим є дефіцит швидкопсувних товарів: м’ясо, риба, яйця, фрукти. Для багатьох родин вони стали розкішшю.

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Дослідження фіксує: близько половини українців, що живуть у 30-кілометровій зоні біля фронту, взагалі не мають доступу до працюючих магазинів поблизу. Загалом близько 40% родин у 10 областях України перебувають у стані продовольчої небезпеки.

Безробіття

Війна спричинила стрімке подорожчання продуктів та чотирикратне збільшення рівня бідності. Додатковим ударом став високий рівень безробіття.

Чому не працюють:

для жінок працездатного віку основним бар’єром до працевлаштування є обов’язки з догляду за родиною — таких понад 80%;

для чоловіків основними факторами є питання безпеки, поранення та інші наслідки війни.

Як результат, 40% осіб працездатного віку не працюють і не шукають роботу.

Нагадаємо, раніше експерт у коментарі Finance.ua наголошував , що проблема не в безробітті, а в пошуку людей — вакансії є, проте немає ким їх заповнювати. І ця проблема буде лише посилюватися після завершення війни, оскільки багато чоловіків поїдуть до своїх родин за кордон після завершення воєнного стану.

Фахівці Work.ua також відмічають так званий «кадровий парадокс». За даними Світового банку, до початку вторгнення близько половини українців мали роботу, проте вже у 2023 році рівень зайнятості впав до 40%. Утім, ситуація має парадоксальний характер: попри кризу та скорочення трудових ресурсів, ринок праці залишається активним. Роботодавці продовжують шукати персонал, але знайти потрібних фахівців дедалі складніше.

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