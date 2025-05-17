Жінки складають понад 80% зареєстрованих безробітних в Україні: причини — Finance.ua

Жінки складають понад 80% зареєстрованих безробітних в Україні: причини
Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна дипропорція: 82% складають жінки, що значною мірою поснюється мобілізацією та воєнним станом.
Про це свідчать результати дослідження «Зареєстроване безробіття в Україні», проведеного за спільною ініціативою Державної служби зайнятості України та Helvetas Swiss Intercooperation.
Вік та рівень освіти
У віковій структурі найбільша частка безробітних припадає на осіб віком 36−54 роки, тоді як молодь (18−25 років) становить лише 6,4%.
За даними дослідження, понад 31% безробітніх мають вищу освіту, а 31,4% — професійно-технічну.
У деяких регіонах, таких як м. Київ, частка осіб із вищою освітою сягає 69,3%.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Однак високий рівень освіти, як зауважують фахівці, не завжди гарантує працевлаштування, що свідчить про дисбаланс між пропозицією кваліфікованої робочої сили та попитом на ринку праці.
Разом з тим зазначається, що найчисельнішими професійними групами серед опитаних безробітних є професіонали (29,4%) та фахівці (22,4%).
При цьому частка найпростіших професіій та професій сільського господарства є мінімальною (1,4% та 1,1% відповідно), що свідчить про підвищений попит на робітничі професії та очевидний кваліфікаційний та регіональний дисбаланс на ринку праці.
Серед спеціальних статусів зареєстрованих безробітних домінують внутрішньо переміщені особи (ВПО, 24%) та особи з інвалідністю (8%).
Причини безробіття
Основними причинами безробіття під час опитування респонденти зазначили особисті обставини (37,7%) та низьку оплата праці (20,7%).
Водночас основними очікуваннями від роботи є висока заробітна плата (59,1%), а також стабільність та безпека (51,3%).
Читайте також
Більшість безробітних (78,1%) не готові змінювати місце проживання для працевлаштування, основними причинами чого є особисті життєві обставини (74,1%) та відсутність житла (32,3%).
Очікування щодо рівня зарплати переважно коливаються в межах 8−20 тис. грн, що в цілому наближено до середньої зарплати в Україні.
Водночас наявні значні гендерні та регіональні відмінності зарплатних очікувань: чоловіки демонструють вищі зарплатні очікування, ніж жінки.
Готовність змінити професію виявляє лише 23,1% зареєстрованих безробітних, тоді як 29,6% взагалі не розглядають такої можливості, пояснюючи це здебільшого тим, що це не вирішить їхні проблеми (44,4%), а також складністю процесу навчання (32,2%).
«Порівняння структури потреб роботодавців із пріоритетами навчання безробітних свідчить про їхню структурну невідповідність. Безробітні здебільшого прагнуть підвищувати наявний рівень освіти, в той час як потреби роботодавців зосереджені переважно у сфері робітничих професій, що вимагає швидкої перекваліфікації», — наголошується в результатах опитування.
Довідка Finance.ua:
- за даними ЦЕС, активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається на близько 80% від середнього рівня 2021 року. Кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року;
- у дослідженні Work.ua зазначено, роботодавці готові працювати з новачками. Майже на половину з понад 100 тис. вакансій готові найняти працівника без досвіду, а 25% пропозицій роботи підходять для студентів;
- від початку року в Україні спостерігається тенденція до зростання зарплат на 500 грн щомісяця. Середня заробітня плата у квітні становила 24 500 грн.
Поділитися новиною