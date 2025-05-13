Робота з безкоштовним проживанням: де пропонують (спеціальності та регіони) — Finance.ua

Робота з безкоштовним проживанням: де пропонують (спеціальності та регіони) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Робота з безкоштовним проживанням: де пропонують (спеціальності та регіони)

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла.

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Кому пропонують

Як розповіли в ДСЗ, роботу з проживанням пропонують для лікарів, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, монтажників-складальників металопластикових конструкцій, операторів машинного доїння, продавців продовольчих товарів, підсобних робітників, водіїв, вантажників, швачок, кухарів, електрогазозварників, електриків дільниці тощо.

Лідерами за кількістю таких пропозицій стали Львівська, Київська області та столиця.

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Галузі ринку праці, де найчастіше працівникам пропонують безкоштовне проживання:

Сфера обслуговування. Готелі, ресторани, туристичні бази активно пропонують житло для свого персоналу, включаючи покоївок, адміністраторів, кухарів та офіціантів. Особливо це поширено в туристично привабливих регіонах.

Готелі, ресторани, туристичні бази активно пропонують житло для свого персоналу, включаючи покоївок, адміністраторів, кухарів та офіціантів. Особливо це поширено в туристично привабливих регіонах. Сільське господарство. Фермерські господарства часто забезпечують проживанням працівників на постійній або сезонній основі.

Фермерські господарства часто забезпечують проживанням працівників на постійній або сезонній основі. Виробництво. Деякі промислові підприємства, особливо розташовані за межами великих міст, надають гуртожитки для своїх робітників.

Деякі промислові підприємства, особливо розташовані за межами великих міст, надають гуртожитки для своїх робітників. Будівництво. Вахтовий метод роботи на будівельних майданчиках майже завжди передбачає безкоштовне проживання для співробітників.

Вахтовий метод роботи на будівельних майданчиках майже завжди передбачає безкоштовне проживання для співробітників. Охорона . Охоронні компанії на певних об’єктах можуть пропонувати житло для своїх працівників.

. Охоронні компанії на певних об’єктах можуть пропонувати житло для своїх працівників. Домашній персонал. Вакансії нянь та доглядальниць з проживанням.

Умови проживання та роботи

У більшості випадків, коли роботодавець вказує у вакансії опцію «з житлом», це означає, що проживання надається працівнику безкоштовно.

Проте іноді може йтися про символічну плату або оплату комунальних послуг. Також проживання може надаватися лише протягом певного періоду, до прикладу, якщо робота вахтовим методом чи сезонна.

Житло може надаватися у різних форматах: гуртожитки, готельні номери, квартири. Умови проживання можуть варіюватися від окремої кімнати до спільного проживання з іншими працівниками.

Так, за вакансією дорожного майстра в Одеську область на будівництво автодоріг пропонують такі умови проживання: койко-місце у кімнаті на 2 особи в гуртожитку підприємства, а також 3-разове харчування.

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