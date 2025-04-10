Робота без кордонів: найцікавіші віддалені вакансії квітня — Finance.ua
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Робота без кордонів: найцікавіші віддалені вакансії квітня

Особисті фінанси
85
Робота без кордонів: найцікавіші віддалені вакансії квітня
Робота без кордонів: найцікавіші віддалені вакансії квітня
Віддалена робота вже давно стала переконливою альтернативою офісній. Розуміючи, наскільки такий формат роботи цінується працівниками, роботодавці йдуть їм назустріч і дають можливість самостійно обирати — працювати віддалено або ж у гібридному форматі.
Фахівці robota.ua підготували добірку віддалених вакансій квітня, до неї увійшли прогресивні компанії, які пропонують гідні умови праці.

Системний адміністратор у Megapolis+

📍 Віддалено/іноді потрібно виїжджати на роботу у Київ
Рекламний холдинг в індустрії зовнішньої реклами запрошує до бізнес-команди фахівця з досвідом роботи на аналогічній посаді від 2 років; знанням стеку технологій: Elasticsearch, Grafana, Docker, Ceph, Proxmox, ZFS, Git, Ansible, PBS, Prometheus, Loki, Bash/Python, Mikrotik; навичками адміністрування складних IT-систем.
Серед завдань, які потрібно виконувати: адміністрування мережевого обладнання, файлових сховищ, серверів віртуалізації, контейнерів, систем моніторингу та резервного копіювання.

Головний економіст віртуального відділення у «Райффайзен Банк»

📍 Гібридний формат
Банк анонсує такі обов’язки: проведення ідентифікації та верифікації клієнтів ФО/ФОП через e-mail/дзвінок; проведення відеоверифікації клієнтів ФО/ФОП (в режимі відеотрансляції); заповнення чек-листа за результатами вивчення клієнта; виправлення помилок в АБС тощо.
Для роботодавця важливі: досвід обслуговування клієнтів ФО/ФОП, зокрема, проведення ідентифікації/верифікації (до 1 року); знання основних вимог здійснення належної перевірки клієнтів ФО/ФОП; вміння працювати з преміум-клієнтами буде перевагою.

Маркетолог (иня) Digital у Starlight Media

📍 Віддалено/інколи необхідно виїжджати на зйомки
На посаду розглядаються кандидати з досвідом роботи на аналогічній позиції від 2-х років; знанням інтернет-аналітики; навичками бюджетування та прогнозування результатів діяльності; вмінням відслідковувати тренди в маркетингу; очікуваний рівень англійської мови — Intermediate.
Пропонується: страхування здоров’я коштом компанії та можливість застрахувати рідних; програма підтримки молодих батьків; допомога корпоративного фонду StarLight Hope в екстрених ситуаціях; програма пільг та бонусів від партнерів компанії (у сервісних компаніях, салонах, спортзалах тощо).
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Бренд-менеджер/-ка в «Данон в Україні»

📍 Гібридний формат
Відправляйте своє резюме, якщо маєте вищу освіту у сфері маркетингу; 1+ рік досвіду роботи в управлінні брендом; вмієте точно аналізувати та якісно планувати стратегію; маєте стратегічне мислення та здатні розробляти та впроваджувати ефективні маркетингові кампанії; знаєте англійської мову на рівні Upper-Intermediate.

Молодший (а) консультант (ка) у напрям управління людським капіталом (HCAS) у Deloitte

📍 Віддалено або гібридний формат
Шукають фахівця для виконання таких обов’язків: участь у консалтингових проєктах, пов’язаних з розвитком персоналу та HR-функцій, управлінням змінами, організаційним розвитком; дослідження галузевий тенденцій, обробка великих обсягів даних та документів, здійснення порівняльного аналізу; допомога в підготовці комерційних пропозицій для потенційних клієнтів (пошук інформації, допомога у пошуку та формуванні рішення, візуальне оформлення).

Провідний аудитор у Meest China

📍 Віддалено або гібридний формат
Шукають фахівця для компанії-партнера у Львові та Києві. Для роботи знадобляться: досвід роботи з великими масивами даних, знання Excel на високому рівні; знання МСФЗ; досвід роботи фінансовим директором, головним бухгалтером, внутрішнім аудитором або на позиції senior в аудиторських компаніях. Досвід написання внутрішніх нормативних документів та досвід переводу компаній на МСФО будуть додатковою перевагою.

Дизайнер-верстальник у «Сімпатік груп»

📍 Віддалено/гібридний формат/офіс у Києві
Холдинг в пошуках спеціаліста у відділ дизайну. Роботодавець вертає увагу на впевнене користування програмами пакету Adobe: InDesign, Illustrator, Photoshop; знання верстки в програмі InDesign. Випробувальний термін на позиції — 3 місяці.
Майбутній працівник буде верстати каталоги та друковану поліграфію, згідно з затвердженими бренд-буками; готувати макети до друку та взаємодіяти з поліграфією; також серед завдань — предметна зйомка каталогової продукції та ретуш.
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Молодший юрист у Film.ua

📍 Гібридний формат
Вертикально-інтегрована група компаній у сфері виробництва, адаптації та дистрибуції кіно-театрального та телевізійного контенту, а також студійного комплексу, запрошує на роботу в юридичний департамент.
Потрібно: допомагати у супроводі господарської діяльності кіностудії та/або супроводі діяльності аудіовізуальних медіа; працювати з договорами; займатися організацією документообігу юридичних осіб; перевіряти контрагентів та працювати з реєстрами/базами даних; надавати юридичні консультації, складати аналітично-правові довідки.

Аналітик логістичних сервісів в «Омега»

📍 Віддалено
Компанія, яка спеціалізується в галузі дистрибуції автокомпонентів, запрошує на роботу. Чим потрібно займатися: підготовкою аналітичної інформації за запитом; автоматизацією та удосконаленням процесів обробки аналітичних даних; написанням завдань для автоматизації звітів для розробників; вести розрахунок економічних показників; вести проєкти; збирати та консолідувати сервіси на ринку запчастин.

Провідний бухгалтер з обліку оренди, МСФЗ (RozetkaPay) в EVO

📍 Гібридний формат
На посаду у фінансову компанію розглядаються кандидати з досвідом роботи від 2 років; глибоким розумінням обліку операцій оренди та їх відображенням в бухгалтерії; практичним досвідом застосування МСФЗ «Оренда»; які володіють програмами 1С 8 (УТП, «Бухгалтерія»), M.E.Doc, Excel; буде плюсом досвід автоматизації бухгалтерських процесів, готовність навчатися нового та працювати з нормативною документацією.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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