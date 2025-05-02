Робота водієм: скільки можна заробити та де шукати роботу — Finance.ua

Робота водієм: скільки можна заробити та де шукати роботу Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

Робота водієм: скільки можна заробити та де шукати роботу

Професія водій залишається однією з найбільш затребуваних в Україні. Робота водієм може бути різноманітною: від перевезення пасажирів до міжнародних вантажних перевезень. Сьогодні на ринку праці є багато вакансій, таких як водій вантажівки, персональний водій, водій-експедитор або робота водієм категорії B. Багато роботодавців пропонують вигідні умови, особливо для кандидатів, які мають досвід керування транспортними засобами різних категорій.

Фахівці robota.ua дізналися про популярні вакансії та проаналізували плюси й мінуси кожної з них.

Популярні вакансії для водіїв

1. Водій вантажівки

Ця робота підходить для тих, хто має водійське посвідчення категорії С та досвід роботи на великогабаритному транспорті. Робота часто передбачає далекі поїздки.

Плюси роботи водієм вантажівки:

Висока зарплата.

Можливість подорожувати країною та їздити у відрядження за кордон.

Дефіцит кадрів, що підвищує шанси знайти роботу.

Мінуси:

Тривалі відрядження (часто доводиться бути в дорозі по кілька днів).

Велике навантаження на організм та супутні ризики для здоров’я (сидячий спосіб життя, фізична втома).

Відповідальність за вантаж та автомобіль.

2. Робота водієм категорії B

Ця категорія підходить для всіх, хто керує легковими автомобілями, тож саме з неї зазвичай починається здобуття водійського досвіду. Можливості працевлаштування існують як у службах перевезення пасажирів, так і в приватних компаніях або сім’ях.

Плюси:

Легкий вхід у професію: достатньо посвідчення категорії B, що дає право на керування легковим авто.

Можливість знайти роботу у службах перевезення, логістичних компаніях або на особистому транспорті.

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Важливо зазначити, що останнім часом ця сфера стає більш дружньою до жінок. Нещодавно сервіси Bolt та Uklon відкрили окрему категорію жіночого таксі, тому запрошують на роботу водійок.

При виборі роботи в службах перевезення пасажирів нескладно домовитися про зручний для вас графік.

Мінуси:

Високий рівень конкуренції.

Якщо працюєте на власному авто, неминучий частий знос автомобіля, тому доведеться витрачати кошти на ремонт.

3. Персональний водій

Ця вакансія передбачає перевезення керівників компаній або приватних осіб. Часто роботодавці висувають додаткові вимоги до кандидатів на цю посаду, зокрема, досвід безаварійного водіння та знання правил етикету.

Плюси:

Водії з багаторічним досвідом, безаварійною історією водіння та знанням іноземних мов можуть претендувати на високі зарплати.

Робота в комфортних умовах (преміальні авто).

Соціальні гарантії.

Мінуси:

Ненормований графік. Тут навряд чи вийде працювати за графіком 5/2 по 8 годин. Робота, ймовірно, включатиме поїздки у вечірній час, вихідні та свята.

Високі вимоги до водіння та етикету, іноді також до знання іноземних мов.

Обов’язковий досвід безаварійного керування.

4. Військовий водій

Водії у війську необхідні та не менш важливі, аніж стрільці та оператори безпілотників. Ця робота вимагає витривалості, відповідальності та готовності працювати в складних умовах і за ненормованим графіком.

Плюси:

Гарантована зарплата та соціальні виплати.

Висока значущість професії для країни.

Досвід роботи у військових структурах може стати перевагою в майбутньому.

Мінуси:

Робота у небезпечних умовах.

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5. Водій-експедитор

Ця посада передбачає не лише перевезення товарів, але й супровід вантажу та роботу з документами. Такі фахівці часто працюють в логістичних компаніях, які займаються доставкою продукції.

Плюси:

Поєднання фізичної активності та водіння, що знижує ризики для здоров’я.

Високий попит на ринку праці.

Мінуси:

Велика відповідальність за вантаж і документи.

Часто доводиться самостійно завантажувати та розвантажувати товар.

Робота часто передбачає відрядження та нестабільний графік.

Які вимоги до кандидатів

Щоб отримати роботу водієм, потрібно відповідати таким критеріям:

Наявність водійського посвідчення відповідної категорії (B, C, D або E).

Досвід водіння (від 1 до 5 років, все залежить від посади).

Гарна фізична форма та витривалість.

Знання правил дорожнього руху та дотримання їх на практиці.

Відповідальність і уважність на дорозі.

Скільки заробляють водії в Україні

Рівень зарплати залежить від досвіду, категорії водійського посвідчення, регіону та умов праці.

Чи можна знайти роботу водієм кандидатам без досвіду

Більшість роботодавців надають перевагу кандидатам з досвідом роботи. Проте є кілька варіантів, як можна знайти роботу без нього.

Робота у службі перевезення пасажирів

Потребує лише водійського посвідчення категорії B, мінімального стажу водіння, знання міста, а також уміння користуватися навігатором.

З мінусів — велика конкуренція та необхідність мати власне авто або орендувати його через службу перевезень.

Вакансії для новачків

Деякі компанії беруть на роботу молодих водіїв без досвіду та навчають їх. Це може бути:

Кур’єрська доставка (на авто компанії або власному).

Робота водієм у компанії з внутрішнім навчанням (наприклад, у службах доставки або логістичних компаніях).

Робота водієм-стажистом

Деякі великі транспортні компанії пропонують програми стажування для водіїв без досвіду. Зазвичай, це короткострокове навчання, після якого можна отримати постійну роботу.

Військовий водій

У ЗСУ також є можливість отримати досвід керування транспортом. Тут проводять підготовку водіїв навіть без стажу.

Водій — професія, яка передбачає стабільний дохід, мобільність і можливість вибору між різними видами зайнятості. Якщо у вас є досвід керування автомобілем або велике бажання здобути його, ви обов’язково знайдете роботу, адже пропозицій на ринку праці дуже багато.

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