Скільки українок стали водійками вантажівок і автобусів торік — дані Мінекономіки Сьогодні 17:12

Скільки українок стали водійками вантажівок і автобусів торік — дані Мінекономіки

Минулого року 343 учасниці програми Reskilling Ukraine отримали дипломи про здобуття фаху водійок вантажного та пасажирського транспорту.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна у коментарі «Укрінформу».

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За її словами, з них 17% вже працевлаштовані, ще 17% використовують навички у власній справі чи волонтерстві, а 33% активно шукають роботу.

Попит з боку бізнесу

Бережна зауважила, зацікавленість у працевлаштуванні жінок-водійок минулого року висловили близько 40 компаній.

Серед них компанії, які займаються ритейлом, міжнародними та внутрішніми автобусними перевезеннями, агрокомпанії, компанії видобувної промисловості, харчової промисловості, логістичні компанії.

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Були також міжнародні транспортні компанії, які працюють в Україні.

Нагадаємо, минулого року в Україні було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких стали жінки, що значно перевищує показник 2023 року (близько 6,86 тис.).

Частка жіночих підприємств серед усіх нових реєстрацій у 2024-му зросла до 27,5% (проти ~24,6% роком раніше) — тобто кожен четвертий новий бізнес у країні заснований жінкою.

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