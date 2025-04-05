Скільки українок стали водійками вантажівок і автобусів торік — дані Мінекономіки
Минулого року 343 учасниці програми Reskilling Ukraine отримали дипломи про здобуття фаху водійок вантажного та пасажирського транспорту.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна у коментарі «Укрінформу».
За її словами, з них 17% вже працевлаштовані, ще 17% використовують навички у власній справі чи волонтерстві, а 33% активно шукають роботу.
Попит з боку бізнесу
Бережна зауважила, зацікавленість у працевлаштуванні жінок-водійок минулого року висловили близько 40 компаній.
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Серед них компанії, які займаються ритейлом, міжнародними та внутрішніми автобусними перевезеннями, агрокомпанії, компанії видобувної промисловості, харчової промисловості, логістичні компанії.
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Були також міжнародні транспортні компанії, які працюють в Україні.
Нагадаємо, минулого року в Україні було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких стали жінки, що значно перевищує показник 2023 року (близько 6,86 тис.).
Частка жіночих підприємств серед усіх нових реєстрацій у 2024-му зросла до 27,5% (проти ~24,6% роком раніше) — тобто кожен четвертий новий бізнес у країні заснований жінкою.
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