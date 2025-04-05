Жінки заснували кожен четвертий новий бізнес в Україні — дослідження YC. Market Сьогодні 12:12

Жінки заснували кожен четвертий новий бізнес в Україні — дослідження YC. Market, Фото: freepik

Минулого року в Україні було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких стали жінки, що значно перевищує показник 2023 року (близько 6,86 тис.).

Про це йдеться в дослідженні від YC.Market.

«Частка жіночих підприємств серед усіх нових реєстрацій у 2024-му зросла до 27,5% (проти ~24,6% роком раніше) — тобто кожен четвертий новий бізнес у країні заснований жінкою», — йдеться в аналітиці.

Згідно із даними дослідження, чоловіки продовжують контролювати більшість комерційних компаній (58−63%), однак частка компаній, що належать виключно жінкам, поступово зростає (з 18,2% у 2024 році до майже 20% станом на 1 січня 2025-го).

Ще близько 14,6% компаній можна віднести до змішаних за складом — там серед бенефіціарів присутні як жінки, так і чоловіки (кожен з часткою 25% і більше). Нарешті, у 9,2% випадків інформація про статевий склад власників була відсутня або невизначена.

Тож, досі більшість бізнесів в Україні контролюються чоловіками, хоча жіноча присутність поступово зростає.

Які галузі найчастіше обирають жінки

Найбільшу частку компаній, заснованих жінками, можна побачити у сферах професійних послуг, споживчого попиту та людської взаємодії: аудит і бухгалтерський облік (48,5%), туризм (33,5%) та освіта (32,8%)

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Водночас у капіталомістких сферах, наприклад, нерухомість чи фармацевтика, вони також відіграють помітну роль, часто співпрацюючи з чоловіками.

Лише 74 компанії з ТОП-1000 за доходом (7,4%) мають кінцевих бенефіціарів тільки жіночої статі (ситуація порівняно з 2023 роком майже не змінилась — тоді цей показник становив 7%).

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Для порівняння, у 634 найбільших компаніях (63,4%) бенефіціари — лише чоловіки. Ще 108 компаній (10,8%) належать змішаному типу власності (і жінкам, і чоловікам), а у 184 (18,4%) — інформація про кінцевого бенефіціарного власника відсутня або невизначена.

Таким чином понад три п’ятих топ-компаній України контролюються виключно чоловіками, і тільки кожна тринадцята компанія — виключно жінками.

У решті випадків або власники обох статей спільно керують бізнесом, або ж бенефіціарів не розкрито. Це вказує на те, що на найвищому рівні бізнесу жінки представлені значно меншою мірою, ніж у середньому по економіці.

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Жінки домінують на посаді головного бухгалтера у найбільших компаніях (73%), хоча їхня частка дещо скоротилась порівняно з попередніми роками.

Довідка Finance.ua:

з 2020 по 2024 рік спостерігалося зростання кількості ФОПів, незважаючи на складні економічні та зовнішні умови, включаючи повномасштабне вторгнення росії в 2022 році. Станом на кінець 2024 року в країні налічувалося 2,3 мільйона ФОПів, з яких 1,1 мільйона (48,1%) — жінки;

за даними Опендатабот, директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де запитані жінки. За рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.

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