В українському бізнесі за п’ять років зросла кількість жінок — дослідження Сьогодні 11:07

В українському бізнесі за п’ять років зросла кількість жінок — дослідження, Фото: freepik

В Україні з 2020 по 2024 рік спостерігалося зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів), незважаючи на складні економічні та зовнішні умови, включаючи повномасштабне вторгнення росії в 2022 році. Станом на кінець 2024 року в країні налічувалося 2,3 мільйона ФОПів, з яких 1,1 мільйона (48,1%) — жінки.

Про це йдеться у дослідженні YC.Market.

Для порівняння, у 2020 році загальна кількість ФОПів становила 1,9 млн, з яких на жінок припадало 0,9 млн (46,1%).

Таким чином, за п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 тис. або 17,1%, а кількість жінок-підприємиць — на 200 тис. або 22,5%.

Регіональні особливості: лідери та контрасти

Згідно з кількісними даними, станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок в підприємництві є великі економічні центри:

м. Київ — 131,5 тис.

Дніпропетровська область — 83,5 тис.

Львівська область — 73,1 тис.

Харківська область — 71,3 тис.

Одеська область — 71,4 тис.

За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область — 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%).

Навіть якщо в містах з високою абсолютною кількістю (наприклад, м. Київ — 46%) жіночий сегмент не домінує, дані свідчать про успішну інтеграцію жінок у бізнес-середовище на регіональному рівні.

Секторальна специфіка

Жінки демонструють високу активність у різних секторах бізнесу. Наприклад:

аудит та бухгалтерський облік демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13,5 тис. із 15,7 тис. ФОПів) — підкреслює рівень жіночої експертизи у сфері, що вимагає точності та аналітичних навичок;

демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13,5 тис. із 15,7 тис. ФОПів) — підкреслює рівень жіночої експертизи у сфері, що вимагає точності та аналітичних навичок; освітні установи посідають друге місце з 76,5% жінок (27 тис. із 35,4 тис.), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство;

посідають друге місце з 76,5% жінок (27 тис. із 35,4 тис.), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство; інші послуги лідирують за абсолютними показниками — 66,7% жінок (160,7 тис. із 240,9 тис.). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності — від консалтингу до побутових послуг.

Також значна частка жінок працює в туризмі (64,7%), медичних закладах (63,7%), легкій промисловості (61,1%) та роздрібній торгівлі (60,5%).

Фармацевтична промисловість, громадське харчування та мистецькі організації завершують список із частками 58,4%, 56,6% та 56,3% відповідно — показники ілюструють активну участь жінок у креативних, технологічних та соціально орієнтованих галузях.

Попри виклики ринкової кон’юнктури, жінки продовжують активно відкривати власний бізнес — за даними YC. Market, станом на 31 грудня 2024 року число ФОПів сягнуло 2,3 млн, з них кількість жінок зросла до 1,1 млн (48,1%), що є найвищим абсолютним показником за весь аналізований п’ятирічний період.

Ця тенденція проявляється не лише у збільшенні абсолютних цифр, але й у зростанні частки жінок серед нових реєстрацій: у 2024 році вони становили 61,0% (175,1 тис. із 287 тис. нових ФОПів), порівняно з 50,4% у 2021 році (149,5 тис. із 296,4 тис.)

Довідка Finance.ua:

жіноче підприємництво в Україні стрімко набирає обертів — понад дві третини (68%) українок розглядали можливість започаткування власної справи. Для 48% опитаних підприємниць головним стимулом для відкриття бізнесу стала можливість реалізувати свою мрію;

директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де запитані жінки. За рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.

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