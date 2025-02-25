Стан бізнесу: 86% компаній продовжили роботу в повному обсязі (інфографіка) — Finance.ua

Стан бізнесу: 86% компаній продовжили роботу в повному обсязі (інфографіка) Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Стан бізнесу: 86% компаній продовжили роботу в повному обсязі (інфографіка)

2024 рік показав, що український бізнес продовжив своє відновлення. Переважна більшість компаній (86%) продовжили роботу у повному обсязі. Це на 6% більше, ніж було у 2023 р. А 12% українських компаній працюють частково, але планують поновити роботу.

Про це йдеться в дослідженні GRC (сайту пошуку роботи).

Українські компанії окреслили позитивні прагнення розвитку бізнесу на поточний рік.

Пріоритетні напрямки

Прагнення зберегти команду компанії в повному обсязі (52%),

знайти нові ринки збуту/клієнтів (47%),

зберегти поточні ринки збуту/клієнтів (38%),

збільшити оплату праці співробітникам (34%),

зберегти оплату праці співробітників на максимальному рівні (23%).

Такі дані були отримані в результаті масштабного дослідження «Барометр ринку праці 2024», яке здійснила компанія GRC.ua.

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Дохід

2024 рік приніс позитивні зміни в доході чверті (28%) працюючих українських компаній, що на 5% більше, ніж у 2023 році.

Про стабільність доходу висловилися 22% організацій, що теж дещо більше, порівняно з 2023 роком (19% у 2023 році). Однак майже третина опитаних організацій (29%) зазначила, що дохід зменшився.

Серед тих компаній, які зазначили зменшення доходу у 2024 році, найбільше тих, які втратили 25% доходу (12% компаній). Порівняно з 2023 роком цей показник скоротився на 3%. Кожна десята компанія стикнулася зі зменшенням доходу на 25−50%, ще рік тому таких компаній було більше на 7%.

Лише кожна десята організація втратила за останній рік більше 50% доходу, проте у 2023 році такі втрати відчули 9% компаній. Про повне припинення доходу висловився 1% організацій. Минулого року таких компаній було 3%.

Працівники

Збереження команди у повному обсязі (68,5%), збереження оплати праці співробітників на конкурентному рівні (65,5%) та збереження поточних ринків збуту/клієнтів (52%).

Пріоритетність пошуку нових ринків збуту або нових клієнтів озвучили 38,2% компаній. Ще 14,2% організацій прикладали зусилля до відкриття нових напрямків бізнесу.

Релокацією бізнесу за кордон або відкриттям нових офісів в інших країнах займалися минулого року 3% та 5,8% компаній відповідно.

Плани на майбутнє

Плануючи діяльність у поточному 2025 році, український бізнес знову зосереджується на збереженні та зміцненні напрацьованого. Основний фокус уваги у 2025 році бізнес має на збереженні команд співробітників в повному обсязі, збереженні поточних ринків збуту/клієнтів та пошуку нових, а також на збереженні оплати праці співробітникам на максимальному рівні чи, при можливості, збільшенні її.

Значна частина компаній має намір у наступному році масштабувати свою діяльність або локаційно, або за рахунок нових напрямків.

За результатами дослідження, тих компаній, хто зосереджує свою увагу на релокації за кордон, лише 3%. Про намір відкрити нові офіси в інших країнах висловилися іще 3%.

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