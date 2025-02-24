Яких збитків завдала війна українському бізнесу — результати опитування Сьогодні 17:02 — Фондовий ринок

Яких збитків завдала війна українському бізнесу — результати опитування

Втрати бізнесу від війни залишаються суттєвими. Станом на початок 2025 року для 25% компаній вони складають до $1 млн.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

24% компаній повідомили про втрати в діапазоні $1−10 млн, і 16% - про втрати більше $10 млн. Жодних втрат не зазнали лише 11% опитаних компаній Асоціації, а 24% важко їх оцінити.

Серед членських компаній ЄБА 77% продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії. Інші 19% поки не мають однозначної відповіді, і тільки 4% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

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Водночас тільки третина опитаних керівників компаній, а саме 32% переконані, що бойові дії завершаться цього року. Тоді як 25% вважають, що цього не станеться, а 43% не можуть відповісти на це питання.

На початку 2025 року три чверті компаній (75%) працюють в повному обсязі. 24% працюють з обмеженнями, і 1% - не працює взагалі.

Найбільш поширеними обмеженнями компаній залишаються нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (55%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (41%). Нагадаємо, пів року тому повноцінно працювали 64% компаній, і 36% працювали з обмеженнями.

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За останні пів року зросла кількість керівників, що позитивно оцінюють стан справ у їхньому бізнесі — з 27% до поточних 40%. Водночас 46% оцінюють стан справ задовільно, і 14% - негативно.

До того ж, порівняно з результатами попередньої хвилі, прогнози бізнес-динаміки на наступні пів року стали більш оптимістичними. Наразі 29% респондентів очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу протягом 2025 року (у попередній хвилі погіршення чекали 56%). Кількість тих, хто вважає, що стан справ у їхньому бізнесі покращиться, зросла вдвічі за пів року — з 16% до поточних 32%. Водночас 39% не очікують суттєвих змін.

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Факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають нестачу кваліфікованих працівників та мобілізацію (75%), війну, окупацію територій (63%), нестабільність економіки (54%). Пів року тому до топ-3 викликів входили атаки на українську енергосистему, наразі ж цей фактор спустився на четверте місце.

Бізнес нарощує фінансові резерви. Порівняно з серединою 2024 року до 72% збільшилась кількість компаній, що мають фінансові резерви на рік та більше (раніше — 53%). При цьому 22% мають резерви на пів року, 5% - на кілька місяців, і тільки 1% не мають жодних резервів.

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Серед опитаних компаній тільки 9% проводили релокацію офісу або виробництва у зв’язку з російською агресією, зокрема 7% - в межах України і 2% - закордон. 86% не проводили релокацію і не планують, тоді як 5% не релокувались, але наразі розмірковують над цим.

Найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в таких питаннях:

покращення умов бронювання співробітників;

помʼякшення валютних обмежень;

мораторій на перевірки;

покриття військових ризиків.

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