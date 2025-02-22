Названо суму збитків інфраструктури України через російську агресію — Finance.ua

Названо суму збитків інфраструктури України через російську агресію Сьогодні 10:09 — Казна та Політика

Названо суму збитків інфраструктури України через російську агресію

Загальна сума документованих прямих збитків інфраструктури України через війну сягнули $170 млрд. З початку 2024 року ця сума зросла на $12,6 млрд через нові руйнування, спричинені ракетними ударами та бойовими діями.

Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE) у новому звіті.

Які сектори втратили найбільше

Найбільші втрати зазнали житловий сектор, транспортна інфраструктура та енергетична система.

Житловий сектор залишається найбільш постраждалим, з прямими збитками на рівні $60 млрд.

Станом на листопад 2024 року пошкоджено або зруйновано 236 тисяч житлових будівель, серед яких 209 тисяч — приватні будинки, 27 тисяч — багатоквартирні, а також близько 600 гуртожитків.

Найбільші руйнування спостерігаються в:

Донецькій;

Харківській;

Луганській;

Київській;

Чернігівській;

Херсонській областях.

Транспортна інфраструктура зазнала значних втрат, які складають $38,5 млрд.

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Пошкоджено чи зруйновано понад 26 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що оцінюється у $28,3 млрд.

Втрати в залізничному транспорті складають $4,3 млрд, у портовій інфраструктурі — $0,85 млрд, а в авіаційній галузі — $2 млрд.

Прямі збитки від пошкодження або знищення 260 тисяч приватних легкових автомобілів оцінюються у $2,2 млрд.

Енергетичний сектор України зазнав збитків в розмірі $14,6 млрд.

У результаті атак повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС. Пошкоджено або знищено інші генерувальні потужності, високовольтні підстанції та об’єкти нафтогазової інфраструктури.

Промисловість, будівництво та сектор послуг зазнали збитків у розмірі $14,4 млрд.

Агропромисловий комплекс також отримав значні пошкодження, і його збитки склали $10,3 млрд.

Збитки освітньої інфраструктури оцінюються в $7,3 млрд. За час повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 4 тисячі закладів освіти, зокрема 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.

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Збитки охорони здоров’я становлять $4,3 млрд. Загалом було пошкоджено 1 554 медичних об’єкти, зокрема 515 лікарень та 465 амбулаторій.

Культурна спадщина, спортивні та туристичні об’єкти зазнали руйнувань на суму $4 млрд. Постраждали 3 921 об’єкт культури, 399 релігійних споруд, 343 спортивні комплекси.

Сектор житлово-комунального господарства втратив $3,5 млрд. Значних руйнувань зазнали 925 котелень, 214 центральних теплових пунктів, понад 354 км тепломереж.

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Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали збитків в розмірі $1,2 млрд. Пошкоджені інтернет-мережі, мобільні радіомережі та магістральні лінії зв’язку. На деокупованих територіях руйнування мереж досягали 100%, а тисячі базових станцій мобільного зв’язку були знищені.

Нагадаємо, до Реєстру збитків за категоріями «Смерть близького члена сімʼї» та «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна» загалом подали заяви близько 14 тисяч українців.

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