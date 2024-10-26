Сума екологічних збитків, завданих українському довкіллю через російську агресію — Finance.ua

Сума екологічних збитків, завданих українському довкіллю через російську агресію Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Сума екологічних збитків, завданих українському довкіллю через російську агресію

Задокументовано понад 6000 екологічних злочинів рф на суму понад 65 млрд євро, і ця цифра продовжує зростати, поки тривають бойові дії.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що забруднення довкілля від бойових дій виходить за межі України, тому необхідна безпрецедентна консолідація світової спільноти для вирішення екологічних проблем війни та впровадження зелених принципів відновлення.

За словами міністерки:

Сьогодні задокументовано вже понад 6000 екологічних злочинів РФ на суму понад 65 млрд євро . Ці дані не є кінцевими і зростають доти, доки тривають бойові дії.

. Ці дані не є кінцевими і зростають доти, доки тривають бойові дії. Звільнені території не можуть бути відновлені до їх розмінування. Сьогодні 139 000 квадратних кілометрів нашої території заміновано.

Тільки у 2024 році пожежі знищили понад 24 000 гектарів лісу.

Орієнтовні екологічні збитки від злочинних дій росіян на річках Сейм та Десна вже оцінюються у 12 мільйонів євро.

Чорне та Азовське моря також страждають від наслідків війни. Наразі збитки для України оцінюються у 345 мільйонів євро. Це лише те, що поки що вдалося підрахувати.

Крім уніфікованих фінансових інструментів, екологічна складова Формули миру передбачає відновлення за найсучаснішими «зеленими» принципами.

Це забезпечить зелений перехід нашої держави та новий рівень життя для всіх українців за європейськими стандартами.

перевищили $1,1 трильйона. Нагадаємо, станом на липень 2024 року непрямі економічні втрати України через повномасштабне вторгнення росії

За попередніми оцінками, внаслідок бойових дій російської федерації, в Україні зруйновано або пошкоджено понад 50% житлового фонду, а деякі з населених пунктів майже не мають вцілілих будівель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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