Вартість відновлення України буде втричі більшою за попередню суму збитків, — Шуляк Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

За попередніми оцінками, внаслідок бойових дій російської федерації, в Україні зруйновано або пошкоджено понад 50% житлового фонду, а деякі з населених пунктів майже не мають вцілілих будівель.

Тому рішення про їх відновлення будуть прийматися з огляду на величезну кількість факторів. Серед можливих прикладів — готовність згодом повернутися хоча б 50% населення.

Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона розповіла, що згідно з оцінками Київської школи економіки, з початку повномасштабного російського військового вторгнення загальна сума прямих збитків перевищила 157 млрд дол. Серед всіх українських регіонів, у ТОП-5 за рівнем збитків входять Донеччина, де загальна сума збитків становить 37,3 млрд доларів, Харківщина — 30,2 млрд доларів, Луганщина — 17,1 млрд доларів, Запорізька область — 14,7 млрд доларів, Херсонщина — 12,2 млрд доларів.

Найбільша частка у загальному обсязі прямих збитків у цих та інших регіонах України завдана житловим будівлям — майже 59 млрд доларів, та інфраструктурі — майже 40 млрд доларів.

«Тільки на початок 2024 року, через бойові дії пошкоджено чи зруйновано 50% житлового фонду у значній кількості населених пунктів. Найбільші руйнування житла у таких містах як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм та Волноваха. Деякі з них зруйновано вщент. Наприклад, у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар’їнка майже не мають непошкоджених будівель», — розповіла Шуляк, посилаючись на дані КШЕ.

При цьому, вона зауважила, що вартість відновлення України буде щонайменше втричі дорожчою за суму збитків. Зокрема, за останніми підрахунками Світового Банку, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 млрд доларів впродовж наступного десятиліття.

З огляду на ці цифри, підкреслила Шуляк, потрібні вкрай виважені рішення щодо того, які населені пункти відновлювати, за якими критеріями це робити і як розподіляти відповідальність під час цих процесів.

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