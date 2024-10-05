Непрямі збитки економіки України через вторгнення рф перевищили $1,1 трлн: які сектори постраждали найбільше — Finance.ua
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Непрямі збитки економіки України через вторгнення рф перевищили $1,1 трлн: які сектори постраждали найбільше

Казна та Політика
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Непрямі збитки економіки України через вторгнення рф перевищили $1,1 трлн: які сектори постраждали найбільше
Непрямі збитки економіки України через вторгнення рф перевищили $1,1 трлн: які сектори постраждали найбільше
Станом на липень 2024 року непрямі економічні втрати України через повномасштабне вторгнення росії перевищили $1,1 трильйона.
Таку оцінку оприлюднила Київська школа економіки (KSE).
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«Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно», — йдеться в повідомленні.

Які сектори зазнали найбільших втрат

За оцінками аналітиків KSE, найбільших непрямих втрат зазнали продуктивні сектори економіки.
Зокрема, втрати у торгівлі становлять 450,5 млрд дол., у промисловості разом із будівництвом та послугами — 409,9 млрд дол., а в сільському господарстві — 83,1 млрд дол.
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Значних втрат також зазнали інфраструктурні сектори. В енергетиці вони становлять 43,1 млрд дол., а в транспорті — 38,8 млрд дол.
Економіка України зазнає значних додаткових витрат. Найбільші з них:
  • розмінування — 42 млрд дол.;
  • житловий сектор — 22,4 млрд дол. (з них 15,4 млрд дол. — додаткові витрати громадян на оренду житла);
  • соціальні виплати — 10 млрд дол.;
  • демонтаж зруйнованих об’єктів — 13,4 млрд дол.
Інші галузі також зазнали суттєвих збитків: IT та цифрова інфраструктура — 19,3 млрд дол., освіта і наука — 14,5 млрд дол., охорона здоров’я — 11,4 млрд дол.
Втрати у сферах культури, спорту й туризму сягнули 7,3 млрд дол., а у фінансовому секторі — 4,3 млрд дол. Відновлення житлово-комунального господарства потребує додаткових 7,7 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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