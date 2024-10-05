Непрямі збитки економіки України через вторгнення рф перевищили $1,1 трлн: які сектори постраждали найбільше — Finance.ua

Непрямі збитки економіки України через вторгнення рф перевищили $1,1 трлн: які сектори постраждали найбільше Сьогодні 12:09 — Казна та Політика

Непрямі збитки економіки України через вторгнення рф перевищили $1,1 трлн: які сектори постраждали найбільше

Станом на липень 2024 року непрямі економічні втрати України через повномасштабне вторгнення росії перевищили $1,1 трильйона.

Таку оцінку оприлюднила Київська школа економіки (KSE).

Читайте також Питання економічного бронювання досі дискутується — Марченко

«Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно», — йдеться в повідомленні.

Які сектори зазнали найбільших втрат

За оцінками аналітиків KSE, найбільших непрямих втрат зазнали продуктивні сектори економіки.

Зокрема, втрати у торгівлі становлять 450,5 млрд дол., у промисловості разом із будівництвом та послугами — 409,9 млрд дол., а в сільському господарстві — 83,1 млрд дол.

Читайте також Щоб не втратити землю: до кінця року власники паїв повинні оформити право власності на них

Значних втрат також зазнали інфраструктурні сектори. В енергетиці вони становлять 43,1 млрд дол., а в транспорті — 38,8 млрд дол.

Економіка України зазнає значних додаткових витрат. Найбільші з них:

розмінування — 42 млрд дол.;

житловий сектор — 22,4 млрд дол. (з них 15,4 млрд дол. — додаткові витрати громадян на оренду житла);

соціальні виплати — 10 млрд дол.;

демонтаж зруйнованих об’єктів — 13,4 млрд дол.

Інші галузі також зазнали суттєвих збитків: IT та цифрова інфраструктура — 19,3 млрд дол., освіта і наука — 14,5 млрд дол., охорона здоров’я — 11,4 млрд дол.

Втрати у сферах культури, спорту й туризму сягнули 7,3 млрд дол., а у фінансовому секторі — 4,3 млрд дол. Відновлення житлово-комунального господарства потребує додаткових 7,7 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.