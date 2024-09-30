Питання економічного бронювання досі дискутується — Марченко — Finance.ua
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Питання економічного бронювання досі дискутується — Марченко

Казна та Політика
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Питання економічного бронювання досі дискутується — Марченко
Питання економічного бронювання досі дискутується — Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що економічне бронювання треба було давно запровадити. Водночас це питання досі дискутується через свою складність.
Про це міністр заявив під час дискусії від lb.ua.

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«Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді», — зазначив Марченко.
Міністр нагадав, що механізм бронювання в країні існує — заброньовано вже мільйон чоловіків.
«Тому, якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не „запакують“ і не відправлять кудись без твого відома, було б краще», — додав він.
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За словами Марченка, дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається.
«Питання економічного бронювання досі дискутується», — зазначив Марченко.
Нагадаємо, в Україні планують ввести економічне бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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