​​Економічне бронювання може принести до 100 млрд грн — розрахунки Мінекономіки — Finance.ua
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​​Економічне бронювання може принести до 100 млрд грн — розрахунки Мінекономіки

Казна та Політика
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​​Економічне бронювання може принести до 100 млрд грн — розрахунки Мінекономіки
​​Економічне бронювання може принести до 100 млрд грн — розрахунки Мінекономіки
Кабінет Міністрів при розробленні проєкту державного бюджету на 2025 рік не розраховував на так зване «економічне бронювання». Водночас, за розрахунками Мінекономіки, воно може принести 100 млрд грн додаткових надходжень.
Про це розповіла перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко 18 вересня в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine.
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В держбюджет на 2025 рік надходжень від економічного бронювання не закладено, заявила Свириденко. Вона наголосила, що до питання «економічного бронювання» влада повернеться тільки після того, як буде зрозуміло, що армія має достатньо ресурсів для продовження боротьби. Головне завдання зараз — оборона держави і забезпечення армії, сказала перша віцепремʼєрка.
Вона зазначила, що «економічне бронювання» може бути елементом детінізації і принести державі до 100 млрд грн.
За розрахунками Мінекономіки, 1,7 млн осіб частково працюють в тіні. Зокрема, йдеться про сільське господарство, транспорт, будівництво.
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«Якщо „детінізувати“ 10% від цієї кількості, то ми отримаємо 170 000 людей. І так можна пройтися по багатьох секторах і співставити зарплати, які показують рекрутингові агентства з даними Держстату», — пояснила урядовиця.
Дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації «найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації», заявила Свириденко.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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