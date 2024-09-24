У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації — Finance.ua

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації Сьогодні 09:05

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

В Україні планують ввести економічне бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в інтерв’ю для Знай.Ua

Так, система економічного бронювання дозволить чоловікам отримати відстрочку від мобілізації за певну плату — від 20 до 30 тисяч гривень.

За словами Кицака, механізм працюватиме через роботодавців, але компанії зможуть забронювати не всіх своїх працівників. Це стосуватиметься лише частини з тих співробітників, які перебувають на військовому обліку.

Наразі у Раді обговорюється варіант, за яким можна буде забронювати від 30% до 50% чоловіків. Депутат розповів, що у комітеті вже розроблено кілька варіантів, але остаточного рішення ще немає.

«Саму суму бронювання сплачує роботодавець. І не за всіх заброньованих чоловіків. Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення», — заявив нардеп.

За його словами, у комітеті з питань економічного розвитку було розроблено кілька концепцій, у рамках яких, власне, і передбачався запуск громадської великої дискусії щодо можливості запровадження економічного бронювання.

«Тому суми, які там передбачені, це від 20−30 тисяч гривень та гібридний формат, про яке все суспільство вже й так дискутує», — зауважив Кицак.

Кінцевий варіант проєкту має ухвалити уряд — він визначить деталі бронювання та перелік осіб, які зможуть скористатися можливістю. Також міністри мають прийняти відповідну постанову, аби врегулювати всі питання, пов’язані з ініціативою.

Довідка Finance.ua:

за словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, економічне бронювання від мобілізації в Україні можуть запровадити до кінця поточного року. Це рішення може принести в бюджет за місяць близько 8 мільярдів гривень;

дискусія про економічне бронювання може перейти в площину практичної реалізації «найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації», заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.



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