Щоб не втратити землю: до кінця року власники паїв повинні оформити право власності на них — Finance.ua
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Щоб не втратити землю: до кінця року власники паїв повинні оформити право власності на них

Аграрний ринок
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Щоб не втратити землю: до кінця року власники паїв повинні оформити право власності на них
Щоб не втратити землю: до кінця року власники паїв повинні оформити право власності на них
У разі якщо до 1 січня 2025 власник невикористаної земельної ділянки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності, він визнаний таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така земля переходить у комунальну власність територіальної громади.
Про це нагадує Безоплатна правнича допомога.
Невикористаною є земельна ділянка, на яку не отримано документ, який посвідчує право на неї, або яка не була виділена в природу (на місцевість).
Якщо ви маєте державний акт на право власності на земельні ділянки, то необхідно провести державну реєстрацію права власності.

Що зробити

Для реєстрації права власності на земельну ділянку, якому не прийнято кадастровий номер, необхідно звернутись до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою.
Для реєстрації права власності на земельну ділянку, якою прийнято кадастровий номер, звернутися до ЦНАП або нотаріуса.
🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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