До Реєстру збитків подали заяви близько 14 тисяч українців, — Мінʼюст Сьогодні 19:48

До Реєстру збитків подали заяви близько 14 тисяч українців, — Мінʼюст

До Реєстру збитків за категоріями «Смерть близького члена сімʼї» та «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна» загалом подали заяви близько 14 тисяч українців.

Про це в телеефірі повідомила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих.

«За обома категоріями на сьогодні подано більше 14 000 заяв. По другій категорії — це смерть близького члена сім’ї — подано трохи більше 1000 заяв. Але вона була відкрита нещодавно, трохи більше місяця тому. А по першій категорії — знищення та пошкодження житлової нерухомості — подано більше 13 000 заяв», — поінформувала Богатих.

Заступниця міністра зауважила, що подача заяви до реєстру — досить простий процес, однак документи мають бути належним чином оформлені.

«Насправді реєстр встановлює досить прості правила і не вимагає якоїсь особливої інформації. Заявник передусім має бути належним заявником, тобто особа, яка має певний збиток, шкоду, яка постраждала, яка втратила. Для початку потрібно подати ідентифікаційні дані, подати документи, які посвідчують особу, а далі потрібно подати документи, які підтверджують спричинену шкоду», — пояснила Богатих.

Вона також додала, що частина документів, таких як право власності на житло, а також підтвердження родинних зв’язків, буде підтягуватися з державних реєстрів автоматично. Також необхідно додати фото- та відеодокази, якщо йдеться про зруйноване майно.

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Представниця Мін’юсту зазначила, що для складання заяви до реєстру не обов’язково звертатись до юриста, а можна самотужки підготувати пакет документів.

«Реєстр максимально запроваджував прості підходи для того, щоб люди мали можливість самостійно подавати такі заяви. Заяви подаються через портал Дія. Всі форми заяв і опис, що може бути доказом, як заповнювати певні аплікації — вся ця інформація міститься на сайті Реєстру збитків, тобто реєстр не вимагає будь-якої необхідності звертатися до адвоката чи юриста. Разом з тим, якщо людина бажає скористатися такою допомогою, це також може бути», — пояснила вона.

Відповідаючи на питання, чи можуть бути випадки, коли реєстр не приймає заяву або одразу приходить відмова в реєстрації, Богатих повідомила: «Треба пам’ятати про мандат реєстру збитків. Що це таке? Основне правило на сьогодні — до реєстру можна подати заяву щодо шкоди, яка спричинена внаслідок російської агресії після 24 лютого 2022 року. Тобто це дата, від якої можна відштовхуватись. Далі заява має бути подана належним заявником, тобто особою, яка дійсно постраждала, і заява має бути обґрунтованою. Це всі вимоги».

Вона нагадала, що Реєстр збитків — це міжнародна організація, яка створена з ініціативи України, на сьогодні учасниками Реєстру збитків є понад 40 країн. Головне завдання України зараз — максимально інформувати громадян, які постраждали, про те, що потрібно подавати заяви до реєстру збитків. Це дасть змогу продемонструвати міжнародній спільноті велику кількість постраждалих в Україні та спонукати до швидших і рішучіших кроків з відшкодування їм збитків.

Заступниця міністра відзначила, що Реєстр збитків — це лише база інформації, в якій реєструються заявки, які ще навіть не розглядаються. Наступний крок — створення комісії, яка розглядатиме заявки та визначатиме суму компенсації.

«На сьогодні ми працюємо над тим, щоб був створений наступний елемент компенсаційного механізму — ця компенсаційна комісія, яка саме і буде розглядати оці заявки вже по суті, оцінювати збитки і визначати суму відшкодування», — пояснила заступниця міністра.

Вона повідомила, що до кінця року має бути підписана угода всіма учасниками Реєстру, і буде створена така компенсаційна комісія.

«До кінця цього року ми очікуємо, що запрацює компенсаційна комісія. Наступним елементом Реєстру збитків має стати компенсаційний фонд. Компенсаційний фонд — це те, за рахунок чого здійснюватиметься відшкодування. І, власне, логічне питання, за рахунок яких активів буде наповнений компенсаційний фонд. Тут принципове для України, для кожного постраждалого питання, що цей фонд має наповнювати саме Росія. І фонд має бути наповнений саме за рахунок знерухомлених і заморожених активів Російської Федерації, більша частина яких на сьогодні заморожена в країнах ЄС, Бельгії зокрема. Інша частина активів є в Америці, ще частина активів — у Японії та в інших країнах світу», — пояснила Богатих, додавши, що ці заморожені суверенні активи Російської Федерації мають бути конфісковані повністю, спрямовані до компенсаційного фонду, і саме за їх рахунок мають бути здійснені виплати постраждалим українцям і державі.

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Водночас Богатих зауважила, що на сьогодні неможливо говорити про якісь конкретні суми, адже методику оцінювання збитків буде встановлювати компенсаційна комісія, що запрацює протягом цього року.

Заступниця міністра також повідомила, що загалом Реєстр збитків на сьогодні містить близько 45 категорій, які зможуть подавати заяви. Йдеться як про фізичних осіб, так і про представників бізнесу, держави. Реєстр збитків має право встановлювати пріоритет і черговість таких виплат.

Укрінформ За матеріалами:

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