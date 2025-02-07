Чому можуть відмовити у компенсації за пошкоджене майно: перелік підстав — Finance.ua

Чому можуть відмовити у компенсації за пошкоджене майно: перелік підстав Сьогодні 15:49 — Особисті фінанси

Чому можуть відмовити у компенсації за пошкоджене майно: перелік підстав

На жаль, не за кожною заявою про надання компенсації за пошкоджене майно таку компенсацію можна отримати. Тому фахівці Юридичного порадника ВПО назвали основні підстави для відмови.

Відповідно до п. 14 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна … (далі — Порядок) підставами для відмови у компенсації є:

1. подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації; йдеться про осіб, щодо яких/які:

застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України;

спадкоємці таких осіб.

2. подання заяви особою, яка не має повноважень для подання заяви (для прикладу, родичем, який НЕ є власником);

3. зазначення у заяві недостовірних даних;

4. житло, за яке заявник хоче отримати компенсацію, розташоване на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих територіях відповідно до житло, за яке заявник хоче отримати компенсацію, розташоване на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку , для яких на дату подання заяви НЕ визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

5. проведення ремонтних робіт, в результаті яких ліквідовано пошкодження в повному обсязі у разі подання заяви на отримання компенсації для проведення ремонту;

6. пошкодження нерухомості до запровадження воєнного стану;

7. пошкодження житла не внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф;

8. виявлення, що об’єкт нерухомого майна не був пошкоджений;

9. розташування пошкодженої квартири в багатоквартирному будинку, в якому пошкоджені місця загального користування (крім випадків, коли пошкодження місць загального користування було усунуто на дату подання заяви або прийнято рішення щодо їх відновлення за рахунок інших джерел) та/або який підлягає капітальному ремонту;

10. подання заявником письмового повідомлення про відкликання заяви на компенсацію;

11. відсутність інформації про пошкоджене житло у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

12. повторне звернення для отримання компенсації тієї ж форми щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна у разі, коли було прийнято рішення про надання компенсації (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна був повторно пошкоджений);

13. невідповідність умовам надання компенсації.

Зверніть увагу! У рішенні про відмову у наданні компенсації комісія обов’язково має зазначити підстави для такої відмови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.