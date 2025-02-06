У Мін’юсті спрогнозували, коли повністю запрацює реєстр збитків від агресії рф — Finance.ua

У Мін’юсті спрогнозували, коли повністю запрацює реєстр збитків від агресії рф Сьогодні 13:31 — Казна та Політика

У Мін’юсті спрогнозували, коли повністю запрацює реєстр збитків від агресії рф

В Мін’юсті очікують, що вже впродовж 2025-го року міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, прийматиме заяви за всіма затвердженими категоріями.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих.

Вона нагадала, що загалом планується відкрити понад 40 категорій, за якими українці зможуть подати заяви про відшкодування нанесених росією збитків.

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«Категорії відкриваються поступово, але я сподіваюся, що у 2025 році буде суттєвий прорив у цьому напрямку. Запуск такого складного міжнародного інструменту займає тривалий час. Забезпечення технічної можливості подання заяв до Реєстру збитків і внесення відповідних змін у нашу нормативну базу залежить, в тому числі, і від швидкості взаємодії державних органів», — пояснила Богатих.

Заступниця міністра юстиції зазначила, що технічна можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків регулюється постановою Кабінету міністрів України № 365.

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«Таким чином, кожна категорія потребує доопрацювання технічних можливостей подання заяв з урахуванням специфіки відповідної категорії. Тобто при відкритті кожної категорії здійснюється взаємодія між Мінцифрою, Мін’юстом і відповідним профільним міністерством, яке забезпечує регулювання в дотичній сфері. Наприклад, коли ми будемо відкривати таку категорію, як „Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів“, ми будемо співпрацювати, зокрема, з Міністерством оборони та МВС», — додала Богатих.

Нагадаємо, міжнародний Реєстр збитків вже приймає заяви за першими двома категоріями: A2.1 «Смерть близького члена сімʼї» та А3.1 «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна». За цими категоріями вже подано загалом понад 14 тисяч заяв.

За інформацією Мін’юсту, очікується, що міжнародну угоду про створення Комісії з розгляду заяв для України буде підписано до кінця 2025 року.

Укрінформ За матеріалами:

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