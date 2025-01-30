На порталі «Дія» відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків — Finance.ua

На порталі «Дія» відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків

На порталі «Дія» відновили можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодження або знищення житла.

Про це повідомляється на порталі «Дія».

«Повернулася ще одна категорія заяв, за допомогою яких ви засвідчуєте масштаби збитків через повномасштабне вторгнення рф», — сказано в повідомленні.

Подати заяву про відшкодування збитків можна на порталі «Дія».

Для цього потрібно перейти в Каталог послуг — Репарації: міжнародний Реєстр збитків за посиланням

«Навіть якщо житло розташоване в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, або громадяни брали участь у „єВідновленні“ чи реєстрували майно в Держреєстрі речових прав — заяву все одно слід подати», — наголосили в «Дії».

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Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін повідомляв, що в українців, які не зареєструють власне житло у Реєстрі прав на нерухоме майно, не відберуть квартиру чи будинок. Однак громадяни можуть постраждати від дій шахраїв, які займаються незаконним перепродажем незареєстрованих об’єктів.

Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки. Вже працюють такі реєстри: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Державний реєстр обтяжень рухомого майна; Автоматизована система виконавчого провадження; Електронний реєстр апостилів; Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту; Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»; Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

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