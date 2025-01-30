На порталі «Дія» відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На порталі «Дія» відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків

Особисті фінанси
14
На порталі «Дія» відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків
На порталі «Дія» відновлено можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків
На порталі «Дія» відновили можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодження або знищення житла.
Про це повідомляється на порталі «Дія».
«Повернулася ще одна категорія заяв, за допомогою яких ви засвідчуєте масштаби збитків через повномасштабне вторгнення рф», — сказано в повідомленні.
Місце для вашої реклами
Подати заяву про відшкодування збитків можна на порталі «Дія».
Для цього потрібно перейти в Каталог послуг — Репарації: міжнародний Реєстр збитків за посиланням.
«Навіть якщо житло розташоване в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, або громадяни брали участь у „єВідновленні“ чи реєстрували майно в Держреєстрі речових прав — заяву все одно слід подати», — наголосили в «Дії».
Читайте також
Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін повідомляв, що в українців, які не зареєструють власне житло у Реєстрі прав на нерухоме майно, не відберуть квартиру чи будинок. Однак громадяни можуть постраждати від дій шахраїв, які займаються незаконним перепродажем незареєстрованих об’єктів.
Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки. Вже працюють такі реєстри: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Державний реєстр обтяжень рухомого майна; Автоматизована система виконавчого провадження; Електронний реєстр апостилів; Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту; Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»; Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

👉 Пройти опитування

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.