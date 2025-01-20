Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки — Finance.ua

Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки Сьогодні 12:42 — Казна та Політика

Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки

Відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Це значить, що державні реєстри знову готові працювати.

Про їх відновлення повідомила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України.

«Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів. Фінальний крок — актуалізація даних, внесених за час відновлення, чим вже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Ще раз наголошу, дані українців не були втрачені», — повідомила Стефанішина.

Вже працюють такі реєстри:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Вона зазначила, що Мін’юст впроваджує системні зміни після масштабної кібератаки.

«Перше — це відповідальність. Ми припинили співпрацю з керівником ДП „Національні інформаційні системи“. Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Вперше провели аудит НАІС, його вже завершено. Окрім того, триває службове розслідування. Друге — це посилення захисту. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11 290. Буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Це буде частина того самого „Пентагону для державних реєстрів“. Третє — це міжнародна співпраця. Кіберзагрози не мають кордонів, тому ми активно залучаємо досвід та експертизу країн-партнерів», — додала міністерка.

У Мін’юсті додали, що наразі триває актуалізація даних, тому доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями. Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також у найближчий час на порталі та в застосунку Дія буде відновлено доступ до онлайн послуг, пов’язаних з зазначеними реєстрами.

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