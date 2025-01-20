Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки — Finance.ua

Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки
Відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Це значить, що державні реєстри знову готові працювати.
Про їх відновлення повідомила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України.
«Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів. Фінальний крок — актуалізація даних, внесених за час відновлення, чим вже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Ще раз наголошу, дані українців не були втрачені», — повідомила Стефанішина.
Вже працюють такі реєстри:
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
- Автоматизована система виконавчого провадження;
- Електронний реєстр апостилів;
- Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;
- Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;
- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
Вона зазначила, що Мін’юст впроваджує системні зміни після масштабної кібератаки.
«Перше — це відповідальність. Ми припинили співпрацю з керівником ДП „Національні інформаційні системи“. Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Вперше провели аудит НАІС, його вже завершено. Окрім того, триває службове розслідування. Друге — це посилення захисту. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11 290. Буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Це буде частина того самого „Пентагону для державних реєстрів“. Третє — це міжнародна співпраця. Кіберзагрози не мають кордонів, тому ми активно залучаємо досвід та експертизу країн-партнерів», — додала міністерка.
У Мін’юсті додали, що наразі триває актуалізація даних, тому доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями. Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.
Також у найближчий час на порталі та в застосунку Дія буде відновлено доступ до онлайн послуг, пов’язаних з зазначеними реєстрами.
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