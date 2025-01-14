У Мін’юсті пояснили, що означає «Пентагон державних реєстрів» — Finance.ua

У Мін’юсті пояснили, що означає «Пентагон державних реєстрів»
У питанні створення «Пентагону державних реєстрів» йдеться про дві тенденції — законотворчість і реальне застосування засобів, які забезпечать кіберзахист.
Про це у телеефірі сказав перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, відповідаючи на запитання, що означає «Пентагон держреєстрів» і коли він запрацює.
«Тут йдеться про поєднання двох тенденцій і процесів: перше — це законотворчість, друге — це реальне застосування тих засобів, які забезпечать нам кіберзахист. Ідеться про законопроєкт № 11 290, який розроблявся, перш за все, Держспецзв’язком, на основі аналізу інформації щодо більш ніж 4 тисяч кіберінцидентів. На основі цього формували це системне бачення, формування запобіжників», — сказав він.
За словами першого заступника міністра юстиції, одним із таких нових запобіжників є введення в штат підприємств критичної інфраструктури посади фахівця кібербезпеки, який робитиме все, щоб унеможливити якісь руйнівні наслідки заходу туди.
«Подібний законопроєкт вже пройшов перше читання, але він ще на шляху до того, щоб ВР його ухвалила, і ми, відповідно до тієї законодавчої норми, яка народиться, вже будували цю систему. Але це обов’язково буде», — додав Кучерявенко.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції заявили, що планують імплементувати такий механізм захисту даних, який стане своєрідним «Пентагоном державних реєстрів».
Поділитися новиною