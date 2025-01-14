У Мін’юсті пояснили, що означає «Пентагон державних реєстрів» — Finance.ua

У Мін’юсті пояснили, що означає «Пентагон державних реєстрів» Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

У Мін’юсті пояснили, що означає «Пентагон державних реєстрів»

У питанні створення «Пентагону державних реєстрів» йдеться про дві тенденції — законотворчість і реальне застосування засобів, які забезпечать кіберзахист.

Про це у телеефірі сказав перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, відповідаючи на запитання, що означає «Пентагон держреєстрів» і коли він запрацює.

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«Тут йдеться про поєднання двох тенденцій і процесів: перше — це законотворчість, друге — це реальне застосування тих засобів, які забезпечать нам кіберзахист. Ідеться про законопроєкт № 11 290, який розроблявся, перш за все, Держспецзв’язком, на основі аналізу інформації щодо більш ніж 4 тисяч кіберінцидентів. На основі цього формували це системне бачення, формування запобіжників», — сказав він.

За словами першого заступника міністра юстиції, одним із таких нових запобіжників є введення в штат підприємств критичної інфраструктури посади фахівця кібербезпеки, який робитиме все, щоб унеможливити якісь руйнівні наслідки заходу туди.

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«Подібний законопроєкт вже пройшов перше читання, але він ще на шляху до того, щоб ВР його ухвалила, і ми, відповідно до тієї законодавчої норми, яка народиться, вже будували цю систему. Але це обов’язково буде», — додав Кучерявенко.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції заявили , що планують імплементувати такий механізм захисту даних, який стане своєрідним «Пентагоном державних реєстрів».

Укрінформ За матеріалами:

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