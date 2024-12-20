На держреєстри України вчинено масштабну кібератаку: скільки триватиме ремонт — Finance.ua
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На держреєстри України вчинено масштабну кібератаку: скільки триватиме ремонт

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На держреєстри України вчинено масштабну кібератаку: скільки триватиме ремонт
На держреєстри України вчинено масштабну кібератаку: скільки триватиме ремонт
У четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.
Вона зазначила, що вже точно відомо, що атаку провели росіяни для порушення роботи критично важливої інфраструктури держави.
Наразі Мін’юст з командою та фахівцями інших служб координує роботу з протидії кібератаці та відновлення систем.
«Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам — немає», — зазначила міністерка.
Передусім будуть відновлені:
  • Державний реєстр актів цивильного стану громадян;
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень.
Стефанішина зазначила, що час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів.
Особливості надання послуг громадянам будуть надані впродовж дня 20 грудня.
«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — додала очільниця Мін’юсту.
За матеріалами:
РБК-Україна
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