Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки: які функції доступні — Finance.ua
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Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки: які функції доступні

Казна та Політика
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Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки: які функції доступні
Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки: які функції доступні
У четвер, 9 січня, відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку росії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
У п’ятницю, 10 січня, буде відновлена електронна інформаційна взаємодія з державними органами — Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.
Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять такі функції:
  • безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
  • формування витягів;
  • отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;
  • доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу

Довідка Finance.ua:

  • 19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Через кібератаку з боку росії було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Загалом не працювали понад 60 держреєстрів;
  • восьмого січня, о 16:20, на сайті міністерства з’явилася перша після хакерської атаки публікація. До цього сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів;
  • 5 січня у «Дії» відновили роботу Державного реєстру актів цивільного стану. Стали доступні такі послуги як виписки про місце проживання дітей, актуалізація даних про місце проживання дітей, «Зимова єПідтримка» для дітей, соціальні виплати — субсидії, допомога сім’ям із дітьми.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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