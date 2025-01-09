Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки: які функції доступні — Finance.ua

Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки: які функції доступні
У четвер, 9 січня, відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку росії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
У п’ятницю, 10 січня, буде відновлена електронна інформаційна взаємодія з державними органами — Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.
Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять такі функції:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
- формування витягів;
- отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;
- доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу
Довідка Finance.ua:
- 19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Через кібератаку з боку росії було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Загалом не працювали понад 60 держреєстрів;
- восьмого січня, о 16:20, на сайті міністерства з’явилася перша після хакерської атаки публікація. До цього сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів;
- 5 січня у «Дії» відновили роботу Державного реєстру актів цивільного стану. Стали доступні такі послуги як виписки про місце проживання дітей, актуалізація даних про місце проживання дітей, «Зимова єПідтримка» для дітей, соціальні виплати — субсидії, допомога сім’ям із дітьми.
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