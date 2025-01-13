В Україні планують створити «Пентагон державних реєстрів»: що це таке — Finance.ua
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В Україні планують створити «Пентагон державних реєстрів»: що це таке

Казна та Політика
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В Україні планують створити «Пентагон державних реєстрів»: що це таке
В Україні планують створити «Пентагон державних реєстрів»: що це таке
У Міністерстві юстиції планують імплементувати такий механізм захисту даних, який стане своєрідним «Пентагоном державних реєстрів».
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.
«Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також вже розроблено план створення такого собі „Пентагону“ для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи», — наголосила Стефанішина.
За її словами, метою країни-агресора під час кібератаки був у першу чергу підрив функціональності держави.
«Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін’юсту. Проте кібервійна ведеться 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з росією, триватиме і кібервійна», — зазначила Стефанішина.
За матеріалами:
Укрінформ
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