Реєстр збитків від російської агресії: коли почнуться виплати — Finance.ua

Реєстр збитків від російської агресії: коли почнуться виплати Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

Реєстр збитків від російської агресії: коли почнуться виплати

Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви від усіх постраждалих українців лише за однією категорією щодо пошкодженого чи знищеного житла, починаючи від 24 лютого 2022 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027 році.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

«Рішення про розмір компенсацій ухвалюватиме Компенсаційна комісія, яка має запрацювати протягом 2026 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027 році, за умови знаходження фінансового ресурсу для наповнення та функціонування Компенсаційного фонду», — уточнив парламентар.

Як зазначив Фролов, отримання компенсації за програмою єВідновлення не впливає на право претендувати на відшкодування від Реєстру збитків. Очікується, що кількість поданих заяв до Реєстру становитиме від 6 до 8 мільйонів.

Подати заяву до Реєстру, нагадує він, можна на порталі Дія , надавши при цьому відомості про себе, про право власності на житло та завдану йому шкоду. Статус заяви та повідомлення про хід її розгляду надійдуть на електронну пошту та у кабінет громадянина, який є у Дії.

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«Зробити це можуть тільки повнолітні особи, які є власниками нерухомого майна, за наявності РНОКПП (раніше ІПН) та електронного підпису. Якщо у майна декілька співвласників, кожен має подати заяву окремо», — акцентував Фролов.

Нагадаємо, наступного року до міжнародного Реєстру збитків від російської агресії постраждалі українці зможуть подавати заяви на виплати репарацій за усіма 45 категоріями завданої шкоди та збитків від російської агресії. Зокрема, це шкода життю та здоров’ю, вимушене внутрішнє переміщення.

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