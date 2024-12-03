Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф

Особисті фінанси
110
Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф
Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф
У 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
«Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини росії вже наступного року. У 2025-му запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих рф. Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків», — написав Федоров.

Читайте також: Пошкоджено майно? Алгоритм, як вам подати заяву до Міжнародного реєстру збитків

Він зазначив, що провів зустріч з командою міжнародного Реєстру збитків для України, під час якої сторони проговорили результати роботи й плани на наступний рік.
«Посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру», — додав міністр.
За його словами, ще у квітні команда почала збирати інформацію про знищене житло до Реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.
Серед найпоширеніших причин збитків для подання заяв:
  • бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
  • артилерійський обстріл;
  • повітряна атака;
  • окупація населеного пункту;
  • руйнування Каховської ГЕС.
Нагадаємо, Зеленський раніше заявляв, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів.
Від 2 квітня поточного року почали приймати заявки від українців до Міжнародного Реєстру збитків. Тобто минуло вже більше понад пів року. Але й досі про таку можливість мало хто знає. На сьогодні можна подавати заяви тільки стосовно знищеного та пошкодженого майна, але згодом функціонал буде ширшим.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.