Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф — Finance.ua

Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф
У 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
«Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини росії вже наступного року. У 2025-му запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих рф. Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків», — написав Федоров.
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Він зазначив, що провів зустріч з командою міжнародного Реєстру збитків для України, під час якої сторони проговорили результати роботи й плани на наступний рік.
«Посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру», — додав міністр.
За його словами, ще у квітні команда почала збирати інформацію про знищене житло до Реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.
Серед найпоширеніших причин збитків для подання заяв:
- бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
- артилерійський обстріл;
- повітряна атака;
- окупація населеного пункту;
- руйнування Каховської ГЕС.
Нагадаємо, Зеленський раніше заявляв, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів.
Від 2 квітня поточного року почали приймати заявки від українців до Міжнародного Реєстру збитків. Тобто минуло вже більше понад пів року. Але й досі про таку можливість мало хто знає. На сьогодні можна подавати заяви тільки стосовно знищеного та пошкодженого майна, але згодом функціонал буде ширшим.
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