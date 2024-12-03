Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф — Finance.ua

Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф Сьогодні 16:26 — Особисті фінанси

Федоров повідомив, коли українці зможуть подати заяви про відшкодування збитків, завданих рф

У 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

«Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини росії вже наступного року. У 2025-му запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих рф. Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків», — написав Федоров.

Він зазначив, що провів зустріч з командою міжнародного Реєстру збитків для України, під час якої сторони проговорили результати роботи й плани на наступний рік.

«Посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру», — додав міністр.

За його словами, ще у квітні команда почала збирати інформацію про знищене житло до Реєстру. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Серед найпоширеніших причин збитків для подання заяв:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявляв , що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів.

Від 2 квітня поточного року почали приймати заявки від українців до Міжнародного Реєстру збитків. Тобто минуло вже більше понад пів року. Але й досі про таку можливість мало хто знає. На сьогодні можна подавати заяви тільки стосовно знищеного та пошкодженого майна, але згодом функціонал буде ширшим.

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