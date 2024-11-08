Збитки України через агресію рф досягають $800 млрд — Зеленський Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Збитки України через агресію рф досягають $800 млрд — Зеленський

Збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів.

Таку цифру Володимир Зеленський назвав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Укрінформ.

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«Зараз є 300 млрд доларів заморожених російських активів. Україну вони (росіяни. — Ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько 800 млрд доларів», — сказав він.

Україні зараз потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни, наголосив Зеленський.

Він зауважив, що сума коштів, які рф отримує від використання тіньового флоту, в рази більша, аніж допомога Україні від усіх союзників.

«Я розмовляв з партнерами, наводив приклад тіньового флоту російської федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО. російський тіньовий флот заробляє 11−12 млрд доларів на місяць. Множимо на 12 місяців… Я вас прошу тільки ці гроші порівняти з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знову-таки, ми вдячні за все, без закидів. Але тільки один тіньовий флот російської федерації, на який не були накладені санкції, заробив за майже три роки війни, більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні», — сказав президент.

При цьому він акцентував на недостатності санкцій. Зокрема, він нагадав, що обмеження накладені не на всі банки і не на всі енергоресурси рф.

Довідка Finance.ua:

«Група семи» (G7) погоджується, що росія мусить виплатити Україні 486 млрд доларів за збитки від війни. Таку суму на відбудову раніше називали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Світовий банк;

у лютому 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно 15 мільярдів доларів. Посадовець додав, що сукупні економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять вже майже 499 мільярдів доларів. Найбільше постраждали сектори торгівлі й промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Укрінформ За матеріалами:

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