Механізм відшкодування збитків від російської агресії може запрацювати вже у 2025-му — заступниця глави ОП Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Механізм відшкодування збитків від російської агресії може запрацювати вже у 2025-му — заступниця глави ОП

Вже у 2025 році може запрацювати міжнародний компенсаційний механізм за завдані росією збитки внаслідок агресії проти України.

Про це повідомила заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра.

За її словами, упродовж останніх двох днів тривала друга підготовча зустріч щодо міжнародного інструменту для створення комісії з розгляду заяв для України, яка відбулася в Гаазі. У ній взяли участь 100 представників з 55 країн з усіх континентів, а також ЄС і Ради Європи.

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На цій зустрічі, за словами Мудрої, провели перше читання проєкту нового міжнародного інструменту та узгодили план формальних переговорів на 2025 рік.

«Уже наступного року ми маємо завершити ці переговори і підписати угоду про створення комісії з розгляду заяв для запуску цього міжнародного інструменту. Для міжнародних процесів це безпрецедентна швидкість, і ми робимо все можливе для того, щоб не збавляти темп», — заявила Мудра.

У 2023 році Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, що стало основою для створення компенсаційного механізму.

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Робота Реєстру збитків полягатиме у зборі заяв та доказів щодо відшкодування збитків, утрат або шкоди, завданих унаслідок агресії рф проти України, що в майбутньому використають задля фіксації обсягів і наслідків російського вторгнення.

Уже 2 квітня Реєстр збитків для України відкрився в Гаазі. Так, громадяни, які постраждали через агресію рф після початку повномасштабного вторгнення, зможуть подати заяву безплатно через цифрову платформу «Дія».

Згодом це дозволить запустити процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над реалізацією якого вже триває.

hromadske За матеріалами:

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