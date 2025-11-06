0 800 307 555
Як змінили порядок грошового забезпечення поліцейських, відряджених до держорганів

Казна та Політика
3
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 4.11.2015 № 910 «Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та організацій», що вступають в силу з 1 січня 2026 року.

Що змінилось

Згідно з новими правилами, посадові оклади поліцейських, відряджених до державних органів та установ, будуть визначатися у розмірах, встановлених для рівнозначних посад в органах Національної поліції, якщо оклади в установах, до яких відряджено поліцейських, відрізняються від встановлених в поліції.
Перелік рівнозначних посад для поліцейських, які можуть бути заміщені в державних органах та установах, затверджуватиме Міністерство внутрішніх справ.

Кого стосується

Цей порядок виплати грошового забезпечення стосується лише поліцейських, які проходять службу і відряджені до державних органів та установ, і не є підставою для збільшення грошового забезпечення для перерахунку пенсій.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінГроші
