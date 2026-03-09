Виділено 1,5 млрд грн на житло та ремонт помешкань для ВПО — деталі
Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, Уряд ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд грн субвенції на облаштування та купівлю житла.
Деталі
- 1 млрд грн буде спрямовано на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання.
- 20% усіх відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.
- 500 млн грн передбачено на купівлю будинків у сільській місцевості.
Механізм купівлі такого житла буде затверджено протягом місяця після набрання чинності Постанови.
Також за рахунок субвенції можна буде придбати будівельні матеріали та модульні будинки для створення модульних містечок у прифронтових регіонах.
Прифронтові області зможуть отримати субвенцію у розмірі 100% за рахунок коштів державного бюджету.
Для інших регіонів передбачено співфінансування: 90% — за рахунок коштів держбюджету, 10% — за рахунок місцевих бюджетів.
Раніше писали, що Кабінет Міністрів запроваджує нову програму підтримки родин, які евакуювалися або змінили місце проживання через надзвичайні ситуації. Йдеться про одноразову безвідсоткову позику на облаштування житла для тих, хто зазнав матеріальних збитків.
Як повідомив народний депутат Павло Фролов, позика надаватиметься на таких умовах:
- розмір — до 50 мінімальних заробітних плат (приблизно 430 тис. грн) на одну сім’ю;
- термін повернення — до 15 років;
- ставка — 0%, відсотки банкам компенсуватиме держава;
- кошти можна використати на придбання меблів, побутової техніки та облаштування житла.
Таким чином, родини отримають можливість поступово відновити побут без додаткового кредитного навантаження.
