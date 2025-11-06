Уряд планує виділити на підтримку «Укрзалізниці» близько 16 мільярдів гривень Сьогодні 05:08 — Казна та Політика

Уряд планує виділити на підтримку «Укрзалізниці» близько 16 мільярдів гривень

Цього року для стабілізації фінансового стану АТ «Укрзалізниця» уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду. На наступний рік у бюджеті передбачено близько 16 млрд грн.

Про це журналістам розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, коментуючи запровадження нової соціальної програми «Укрзалізниця 3000», передає Укрінформ.

«Уряд дає фінансування Укрзалізниці в складний період. Це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від УЗ — ми створюємо можливість подорожувати по програмі УЗ-3000 та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними. Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік не дорівнює програмі у 3000 кілометрів», — сказала Свириденко.

Вона додала, що цьогоріч держкомпанія вже отримала 13 млрд грн з резервного фонду державного бюджету, зокрема для виплати заробітної плати працівникам.

План підтримки та оптимізації УЗ

Уряд працює також над запровадженням системних заходів підтримки національного перевізника для поліпшення ситуації зі збитковістю пасажирських перевезень. Зокрема, є план поступово перейти на покладання на УЗ зобов’язань з надання послуг — ПСО.

Сама компанія взяла на себе зобов’язання з оптимізації витрат власними ресурсами щонайменше на 10 млрд грн. Очікується, що ці та інші заходи покращать ситуацію для залізниці, а разом із тим збережуть доступність подорожей для всіх українців.

«Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, як в більшості європейських країнах, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно», — підкреслила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ініціатива УЗ-3000 запрацює у грудні, діятиме у місяці низького сезону, орієнтовно, чотири місяці, але детальна механіка програми ще опрацьовується. Програма УЗ-3000 розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.