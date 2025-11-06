Кабмін доопрацював Держбюджет-2026: що зміниться Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Кабмін доопрацював Держбюджет-2026: що зміниться

Кабінет Міністрів завершив підготовку проєкту Державного бюджету України на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час засідання уряду.

«Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету — безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили Оборони. Водночас важливим є забезпечення гідної оплати праці у соціальній сфері, тому заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам», — повідомила Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що уряд постійно в пошуку додаткових ресурсів — як внутрішніх, так і зовнішніх — для забезпечення усіх необхідних видатків і зобовʼязань.

Що змінилося перед другим читанням

Для збалансування оборонних і соціальних потреб уряд оновив показники бюджету.

Загальний обсяг доходів збільшено на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Видатки зросли на 33,6 млрд грн. Із цієї суми 18,9 млрд грн спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд грн використають на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям, а й викладачам університетів та коледжів на 50% протягом року.

«Розраховуємо на підтримку народних депутатів і сподіваємось на якнайшвидше ухвалення Держбюджету-2026», — зазначила очільниця уряду.

Основні параметри бюджету

Як додали в Міністерстві фінансів, головна логіка документа залишається незмінною — максимальне спрямування ресурсів на оборону та стійкість держави із забезпеченням збалансованих соціальних і економічних пріоритетів.

«Порівняно з першим читанням, доходи державного бюджету збільшено на 27,8 млрд грн, видатки — на 33,6 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту — на 5,8 млрд грн. За результатами доопрацювання доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 трлн 854,3 млрд грн, видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн, дефіцит — 1 трлн 900 млрд грн, що становить 18,4% ВВП», — уточнили у Мінфіні.

Інфографіка: mof.gov.ua

Планується збільшення доходів державного бюджету завдяки змінам у податковій сфері та уточнення прогнозів надходжень. Зокрема підвищення ставки податку на прибуток банківських установ із 25% до 50% забезпечить додатково близько 30 млрд грн. Частину цього податку, яка раніше зараховувалася до місцевих бюджетів, спрямовано до спеціального фонду державного бюджету — ще 4,3 млрд грн.

Додаткові доходи очікуються також від збільшення дивідендів ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» — +1,3 млрд грн.

Зростання видатків зумовлене уточненням і підсиленням пріоритетних напрямів фінансування. Додаткові ресурси спрямують, зокрема, на:

резервний фонд: +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн) для оперативного реагування на виклики воєнного часу;

оплату праці викладачів: +6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) — поетапне підвищення (протягом року) на 50% рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, але й педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти державної форми власності;

публічні інвестиційні проєкти: +4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) — включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів;

державну житлово політику: +1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) — через ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Також передбачено повернення до державного бюджету 1,4 млрд грн, раніше внесених до статутного капіталу ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» і невикористаних за призначенням.

Довідка Finance.ua:

22 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти;

передбачалося, що видатки бюджету-2026 становитимуть 4,8 трлн грн, доходи — 2,8 трлн грн. Бюджет підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме протягом усього року. Тому всі податкові надходження планується спрямувати на оборону, а решта видатків буде профінансована за рахунок міжнародної допомоги.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.