Кабмін доопрацював Держбюджет-2026: що зміниться

Кабмін доопрацював Держбюджет-2026: що зміниться
Кабмін доопрацював Держбюджет-2026: що зміниться
Кабінет Міністрів завершив підготовку проєкту Державного бюджету України на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час засідання уряду.
«Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету — безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили Оборони. Водночас важливим є забезпечення гідної оплати праці у соціальній сфері, тому заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам», — повідомила Юлія Свириденко.
Вона наголосила, що уряд постійно в пошуку додаткових ресурсів — як внутрішніх, так і зовнішніх — для забезпечення усіх необхідних видатків і зобовʼязань.

Що змінилося перед другим читанням

Для збалансування оборонних і соціальних потреб уряд оновив показники бюджету.
Загальний обсяг доходів збільшено на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
Видатки зросли на 33,6 млрд грн. Із цієї суми 18,9 млрд грн спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд грн використають на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям, а й викладачам університетів та коледжів на 50% протягом року.
«Розраховуємо на підтримку народних депутатів і сподіваємось на якнайшвидше ухвалення Держбюджету-2026», — зазначила очільниця уряду.

Основні параметри бюджету

Як додали в Міністерстві фінансів, головна логіка документа залишається незмінною — максимальне спрямування ресурсів на оборону та стійкість держави із забезпеченням збалансованих соціальних і економічних пріоритетів.
«Порівняно з першим читанням, доходи державного бюджету збільшено на 27,8 млрд грн, видатки — на 33,6 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту — на 5,8 млрд грн. За результатами доопрацювання доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 трлн 854,3 млрд грн, видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн, дефіцит — 1 трлн 900 млрд грн, що становить 18,4% ВВП», — уточнили у Мінфіні.
Інфографіка: mof.gov.ua
Планується збільшення доходів державного бюджету завдяки змінам у податковій сфері та уточнення прогнозів надходжень. Зокрема підвищення ставки податку на прибуток банківських установ із 25% до 50% забезпечить додатково близько 30 млрд грн. Частину цього податку, яка раніше зараховувалася до місцевих бюджетів, спрямовано до спеціального фонду державного бюджету — ще 4,3 млрд грн.
Додаткові доходи очікуються також від збільшення дивідендів ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» — +1,3 млрд грн.
Зростання видатків зумовлене уточненням і підсиленням пріоритетних напрямів фінансування. Додаткові ресурси спрямують, зокрема, на:
  • резервний фонд: +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн) для оперативного реагування на виклики воєнного часу;
  • оплату праці викладачів: +6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) — поетапне підвищення (протягом року) на 50% рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, але й педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти державної форми власності;
  • публічні інвестиційні проєкти: +4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) — включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів;
  • державну житлово політику: +1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) — через ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».
Також передбачено повернення до державного бюджету 1,4 млрд грн, раніше внесених до статутного капіталу ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» і невикористаних за призначенням.

Довідка Finance.ua:

  • 22 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти;
  • передбачалося, що видатки бюджету-2026 становитимуть 4,8 трлн грн, доходи — 2,8 трлн грн. Бюджет підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме протягом усього року. Тому всі податкові надходження планується спрямувати на оборону, а решта видатків буде профінансована за рахунок міжнародної допомоги.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
