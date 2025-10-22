Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2026 рік у першому читанні Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2026 рік у першому читанні, Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Парламент підтримав висновки та пропозиції Бюджетного комітету до урядового проєкту № 14000 , що означає ухвалення документа в першому читанні. Очікується, що ухвалення бюджету в цілому відбудеться до 20 листопада.

Серед поправок, які врахували за ініціативою Гетманцева:

підвищення зарплат учителям і викладачам вишів;

запуск програми асистентів для сімей з дітьми з інвалідністю;

додаткові 2 млрд грн на розмінування;

будівництво дитячої обласної лікарні в Харкові;

фінансування релокації вишів із прифронтових територій;

спрямування частини податку на надприбуток банків;

1 млрд грн на програму страхування військових ризиків;

збільшення частки ПДФО до місцевих бюджетів на 4%.

Основні показники бюджету

Видатки бюджету-2026 становитимуть 4,8 трлн грн, доходи — 2,8 трлн грн. Бюджет підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме протягом усього року. Тому всі податкові надходження планується спрямувати на оборону, а решта видатків буде профінансована за рахунок міжнародної допомоги.

Мінімальна та середня зарплати

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становитиме: 8 647 грн на місяць, або 52 грн за годину.

Це зростання на 8,1% порівняно з поточним рівнем у 8 000 грн.

За прогнозом Мінекономіки, середня зарплата у 2025 році становитиме 25 886 грн (брутто), а у 2026-му — 30 032 грн, що означає уповільнення темпів зростання до 16%.

На підвищення зарплат педагогам у 2026 році уряд передбачив 41,8 млрд грн. Підвищення відбудеться у два етапи:

з 1 січня на 30%;

з 1 вересня ще на 20%.

Таким чином, середня зарплата вчителя зросте з 16 737 грн у 2025 році до 21 707 грн на початку 2026-го та 25 037 грн восени.

Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

Уряд прогнозує зростання споживчих цін на 9,9% і планує на цю ж величину підвищити прожитковий мінімум.

З 1 січня 2026 року він становитиме:

на одну особу — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2 595 грн.

Субсидії та пільги

На виплату житлових субсидій і пільг у 2026 році передбачено 42,3 млрд грн. Це дозволить надати державну підтримку близько 2,7 млн домогосподарств.

Курс, інфляція, ВВП і держборг

У проєкті закладено середній курс гривні

45,7 грн/долар;

49,4 грн/євро.

Очікується зростання реального ВВП на 2,4% і номінального до 10,3 трлн грн.

Інфляція прогнозується на рівні 9,9%, а співвідношення державного боргу до ВВП 106%.

Дефіцит бюджету планують покрити міжнародною допомогою на 44 млрд доларів, із яких джерела для 18 млрд ще уточнюються.

Рада також рекомендувала уряду:

підвищити на 50% зарплати викладачам вишів;

опрацювати питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, при підготовці документа до першого читання депутати надали 2099 пропозицій до проєкту держбюджету. Уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік 15 вересня.

