Міжнародний Реєстр збитків: що це таке та як подати заяву — Finance.ua

Міжнародний Реєстр збитків: що це таке та як подати заяву Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Міжнародний Реєстр збитків: що це таке та як подати заяву

Від 2 квітня поточного року почали приймати заявки від українців до Міжнародного Реєстру збитків. Тобто минуло вже більше понад пів року. Але й досі про таку можливість мало хто знає. На сьогодні можна подавати заяви тільки стосовно знищеного та пошкодженого майна, але згодом функціонал буде ширшим.

Що таке Реєстр збитків для України

Коли почалася війна, обстріли, пошкодження, з’явилися й питання: як це все буде відбудовуватися, хто буде за це платити, хто буде відшкодовувати.

Для документального обліку доказів та інформації стосовно збитків, завданих агресією з боку рф до України, створили спеціальний Реєстр (Register of Damage for Ukraine, скорочено RD4U), який є ключовим компонентом компенсаційного механізму в міжнародних масштабах.

Читайте також Єврорада і надалі блокуватиме російські активи до припинення війни та відшкодування збитків

В нього збирають заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих від 24 лютого 2022 року або пізніше в межах визнаних міжнародних кордонів України з її територіальними водами включно всім фізичним і юридичним зацікавленим особам, а також загалом нашій державі протиправними діями рф (ст. 1 Статуту Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України).

Початковий період формування Реєстру визначений в три роки.

Хто може подати заявку?

Всі фізичні та юридичні особи, житло чи інше майно яких отримало пошкодження різного ступеня внаслідок дій, спричинених російською агресією проти України мають на це право.

Читайте також Як застрахувати житло від наслідків «прильоту»

Фізичні особи можуть зробити це через представника чи самостійно. Юридичні особи та Держава (її органи самоврядування, підприємства тощо) — через представника.

Яку заяву можна подати до Міжнародного реєстру збитків

Починається все з визначення категорії заяви. Зараз користувачам доступна лише категорія А3.1 «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна», але згодом плануються також:

Категорія, А (від фізосіб):

заяви, стосовно вимушеного переміщення (А1);

заяви, стосовно порушення особистої недоторканності (А2);

заяви, стосовно втрати доходу, майна, засобів до існування (А3);

заяви через втрату належного доступу до держпослуг (А4).

Категорія В (від держави Україна):

пошкодження чи знищення певного майна (В1);

втрата культурної, історичної та релігійної спадщини (В2);

шкода природі, її ресурсам та загалом навколишньому середовищу (В3);

витрати з метою підтримки постраждалого населення країни (В4);

очищення від боєприпасів, розмінування (В5).

Категорія С (від юридичних осіб за виключенням внесених до категорії В):

знищення чи пошкодження майна (С1);

втрата релігійної, історичної чи культурної спадщини (С2);

економічні витрати, зокрема й збитки бізнесу (С3);

витрати на підтримку постраждалих українців, гуманітарні видатки (С4).

Ще раз зауважимо, що запуск відбуватиметься поетапно, зараз можна подати тільки заяву про Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, тобто за категорією А3.1. Але й це вже дуже великий та значний крок. Зупинимось на особливостях здійснення процедури поетапно.

Як подати заяву про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна

«Дія» вчергове довела свою незамінність, бо подавати заяву можна саме через цей Всеукраїнський ресурс.

Заявнику треба уважно внести відомості, які передбачені формою електронного документа. Підтвердження також прикріплюються тут. Підпис ставиться електронний (подбайте про нього, якщо ще не зробили раніше та не активували).

Інші формати не передбачені, не допускаються та розглядатися не будуть. Це єдиний можливий варіант. Але вже є інформація (непідтверджена офіційно), що ті, хто не має можливості чи бажання використовувати «Дію» з цією метою, вже незабаром зможуть подати заяву через ЦНАПи в Україні. Ще раз наголосимо, це поки що на рівні чуток.

В Дії ж вже прямо зараз після заповнення інформації, після надання документації, після перевірки відомостей та підпису Форми Заявник отримує повідомлення про прийняття заяви, дізнається її унікальний номер та може переглянути згенерований автоматично перелік наданих доказів й загалом інформації, що подавалися разом з цією Заявою.

Отримане повідомлення про прийняття заяви треба зберігати. Воно є підтвердженням подання звернення та дати внесення його до Реєстру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.