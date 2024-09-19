У Мін’юсті працюють над тим, щоб заяви до реєстру збитків можна було подавати через ЦНАПи — Finance.ua

У Мін’юсті працюють над тим, щоб заяви до реєстру збитків можна було подавати через ЦНАПи Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

У Мін’юсті працюють над тим, щоб заяви до реєстру збитків можна було подавати через ЦНАПи

У Міністерстві юстиції заявили про роботу над розширенням можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків через ЦНАПи і, можливо, нотаріусів.

Про це сказала начальник Управління відшкодування збитків, завданих збройною агресією, Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Тамара Довгополюк під час виступу на двосторонній сесії Україна — ЄС, що проходить у Брюсселі (Королівство Бельгія), інформує пресслужба міністерства

Довгополюк зауважила, що робота над компенсаційним механізмом продовжується. За її словами, форма механізму ще буде визначена остаточно, але може включати комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд. Комісія розглядатиме заяви, подані до Міжнародного реєстру збитків, та оцінюватиме такі заяви і докази, визначатиме розмір компенсації, а компенсаційний фонд — безпосередньо виплачуватиме компенсацію заявнику.

Читайте також У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації

«Ми сподіваємось, що гроші будуть отримані із заморожених російських активів», — зазначила Довгополюк.

У міністерстві нагадують, що заяви до реєстру можуть подаватися фізичними, юридичними особами та державою Україна. Подати заяви та докази до реєстру збитків можна через портал Дія в електронній формі.

Як уточнюється, наразі до реєстру збитків приймаються заяви від фізичних осіб за першою категорією «А3.1 — Пошкодження або знищення житлової нерухомості», а 8 липня 2024 року Конференція Учасників Реєстру затвердила ще 12 категорій заяв, подання яких стане технічно можливим найближчим часом. Очікується, що всього буде затверджено 45 категорій.

«Говорячи про наші майбутні кроки, ми працюємо над тим, щоб розширити можливості подання заяв через ЦНАПи і, можливо, нотаріусів та завершити розробку всього міжнародного компенсаційного механізму. Зараз процес створення механізму ще триває. Минулого тижня в Гаазі відбулася Друга підготовча зустріч щодо створення комісії з розгляду заяв. Третя зустріч запланована на листопад», — зазначила Довгополюк.

За її словами, також планується забезпечити сумісність між національним та міжнародним компенсаційними механізмами.

«Інформація про компенсації, які виплачуються урядом, буде вноситись до Реєстру збитків. Це означатиме, що ми не матимемо подвійних компенсацій. Ми впевнені, що механізм має бути законним, незалежним і побудованим таким чином, щоб ніхто не сумнівався у прийнятих рішеннях», — підсумувала вона.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.