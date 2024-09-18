У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — Finance.ua

У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації

У міжнародному Реєстрі збитків буде розширено перелік категорій заявників на відшкодування. З квітня 2024 року Реєстр збитків для України вже приймає заяви від громадян України в одній категорії — про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рада Реєстру схвалила форми та правила подання для нових 16 категорій заяв про збитки, завдані постраждалим від російської агресії. Серед них ті, хто зазнав вимушеного переміщення за межі України, незаконного позбавлення волі, примусової праці або служби, насильницького переміщення або депортації, втрати житла/місця проживання тощо.

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Форми заяв і правил для цих нових категорій будуть відкриті для подання заяв після затвердження Конференцією учасників Реєстру та їх технічного впровадження.

Зазначається, що наразі Конференція учасників Реєстру вже затвердила 13 форм заяв по різних категоріях. 12 із них проходять процес технічної реалізації для доступу через вебпортал Дія.

Нагадаємо, заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра раніше заявила , що вже у 2025 році може запрацювати міжнародний компенсаційний механізм за завдані росією збитки внаслідок агресії проти України.

Україна планує взяти гроші на компенсацію збитків від повномасштабної війни з заморожених активів рф. Втім, до рішення щодо конфіскації усієї суми ще далеко.

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