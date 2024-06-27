Усі власники зруйнованого житла зможуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків: новий сервіс у «Дії» — Finance.ua

Усі власники зруйнованого житла зможуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків: новий сервіс у «Дії» Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Усі власники зруйнованого житла зможуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків: новий сервіс у «Дії»

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій тепер зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію. Ці дані стануть основою для репарацій, які має сплатити росія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як йдеться у повідомленні, розширено можливості для власників житла, і розпочато бета-тестування оновленого сервісу.

Хто може подати заявку

громадяни України;

повнолітні;



особи, що мають картку платника податків.

Долучитись до бета-тестування та подати заяви до Реєстру через Дію, можна навіть якщо:

ваше житло знаходиться на окупованих територіях або в зонах бойових дій;

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно;

немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла, і ви не подавалися на єВідновлення.

«Важливо, щоб кожен постраждалий українець подав заяву про завдану шкоду. Так ми покажемо усьому світові реальну картину збитків й звірств від вчинків окупанта. І найважливіше — ваші заяви допоможуть запустити компенсаційний механізм, які трансформуються в репарації й відновлення країни», — йдеться у повідомленні.

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