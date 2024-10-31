Як застрахувати житло від наслідків «прильоту» — Finance.ua

Як застрахувати житло від наслідків «прильоту» Сьогодні 10:30 — Страхування

Як застрахувати житло від наслідків «прильоту»

Через повномасштабну війну в Україні страхування житла від наслідків воєнних дій стало необхідністю для багатьох українців. І хоча війна — це зазвичай виняток з договорів страхування, страхові компанії в Україні почали надавати спеціальні програми. Серед основних умов страхування — покриття збитків від прямого влучення, а також від уламків та наслідків вибухів.

Нагадуємо, на Finance.ua ви завжди можете переглянути усі умови від страхових компаній та обрати оптимальний для себе варіант. Достатньо перейти за цим посиланням. А поки більш детально розповімо вам про можливості та ціни.

Що покриває страхування квартири:

воєнні ризики — страхування майна від наслідків падіння ракет, вибухів бомб, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї;

— страхування майна від наслідків падіння ракет, вибухів бомб, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї; бій скла — ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, в результаті воєнних подій;

— ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, в результаті воєнних подій; побутові ризики — пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою;

— пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою; збитки сусідів — компенсація витрат, якщо ваші сусіди отримали збитки через ненавмисні дії;

— компенсація витрат, якщо ваші сусіди отримали збитки через ненавмисні дії; протиправні дії — злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій;

— злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій; стихійні лиха — відшкодування збитків, унаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.

Скільки коштує застрахувати житло

5 важливих фактів при страхуванні квартири:

Початок дії поліса. Дія поліса починається не раніше 11-го календарного дня від дати підписання. Термін дії договору 1 рік. Будинок зданий. Будинок, має бути введений в експлуатацію, а в самій квартирі завершено ремонт. Не в кредиті. Квартира має бути не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Страхова сума. Можливість обрати суму страхового покриття від 125 000 грн до 2 млн грн. Територія дії. Страхування житла по всій Україні. Виключення: АР Крим; Дніпропетровська область; Донецька область; Запорізька область; Луганська область; Миколаївська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область/Корюківський район; Чернігівська область/Новгород-Сіверський район; Чернігівська область/Чернігівський район крім м.Чернігів.

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